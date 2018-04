Carlos Herrera vs. Alfred de OT: “Te falta un hervor, hijo mío”

Carlos Herrera no es que sea muy popular por sus buenas formas ante el micrófono cuando hace una crítica y si se trata de algo relacionado con el tema independentista catalán, el locutor puede enloquecer más aún.

En esta ocasión, su “víctima” ha sido Alfred García, uno de los finalistas de OT y representante de España en Eurovisión junto a la ganadora del concurso, Amaia. Herrar ha criticado al cantante por el gesto que tuvo en la Feria de Sant Jordi.









El cantante le regaló a Amaia el libro de Albert Pla ‘España de mierda’ junto con una rosa, algo que no parece haberle gustado mucho al presentador del matinal de la Cadena Cope. EL libro es una sátira sobre la situación de España. Herrera ha afirmado que "Puedes ser seguidor de Pla. El libro no tiene las connotaciones que muchos quieren echarle, pero no parece prudente regalar este libro en este momento, a pesar de que sea lo que es. Porque son ganas de que se levante la mitad de la gente y diga: "¿Este va a representar a España [en Eurovisión]?".

"Tienes que calcular que, cuando eres quien eres y vas a hacer lo que vas a hacer, que es mucho mejor regalar 'Mujercitas' o 'Viento del Este, viento del Oeste'" que regalar "un libro que se llama 'España de mierda', porque demuestras que te falta un hervor, hijo mío. Te falta un hervor", ha recalcado el locutor. Alfred y Amaia han tenido que responder, a través de Twitter, con un video.