Brays Efe confiesa sus favoritos para ganar 'Tu Cara Me Suena'

Compaginando su participación en Tu Cara Me Suena y su faceta de actor, Brays Efe presentó anoche en el Teatro Lara de la capital madrileña su nuevo trabajo, De Repente. El intérprete ha decidido crear y protagonizar su primera obra mezclando el brillo de Broadway, el espíritu de los Late Night y la improvisación de los nuevos formatos teatrales.

CHANCE: ¿Qué nos puedes contar sobre De Repente?

Brays Efe: Es como una mezcla, como un cocido madrileño en el que he metido todas las obsesiones que tengo de formatos muy diferentes que me gustaban. Me apetecía probarlo a ver como funcionaban. Hemos cogido un poco de nuevos formatos teatrales, el espíritu de los programas de variedades españoles como Sabor a Lolas y un poco este tipo de show de Broadway. Es una obra que pretende ser efímera e interactiva, que solo va a existir una vez y con lo que el público proponga.

CH: La gente se va a quedar con ganas de venir.

B.E: Siempre es mejor quedarte con ganas de venir que haberte hartado de venir.

CH: ¿No te da pena que solo sea un día?

B.E: Merece la pena que sea una experiencia única. Es una propuesta que me llamó mucho la atención, que solo sucediera una vez y compartir algo con el público y que desapareciera, para que solo lo hayamos vivido los que hemos estado aquí. Me gustaría que cada persona que salga no solo se haya sorprendido sino que cuando lo comparta con sus amigos se den cuenta de que han vivido cosas diferentes.

CH: ¿Qué pasará en la final de Tu Cara Me Suena?

B.E: No tengo ni idea, todo puede pasar. Tu Cara Me Suena es un programa frenético en el que nunca sabes lo que te espera y creo que hay cinco finalistas increíbles que han hecho un concurso maravilloso, súper diferentes y al que gane le aplaudiré hasta con las orejas.

CH: ¿Quién crees que ganará? ¿Tu voto para quién iría?

B.E: Mojándome te diría que me gustaría que ganara María Villalón, creo que es la que más ha sorprendido. Mimi también porque es mi corazón.

CH: ¿Cómo ha sido tu paso por el programa?

B.E: La verdad es que he aprendido mucho a todos los niveles. Al técnico todas las semanas haces algo nuevo, he hecho sevillanas, he sido ventrílocuo, he cantado rap, coreografías... Todo lo que te puedas imaginar.

CH: ¿Cómo artista te ayuda a crecer?

B.E: Claro, cada semana mejoras y mucho más si además es en directo. Es frenético en el mayor sentido de la palabra pero luego también a nivel humano ha sido una experiencia muy chula, ha habido muy buen rollo, me llevo amigos.

CH: Empiezas a grabar la nueva temporada de Paquita pronto, ¿no es así?

B.E: No he empezado porque no está la fecha todavía cerrada pero será dentro de poco.

CH: ¿Cómo valoras desde que empezaste en Paquita Salas hasta este ascenso en el que te encuentras actualmente?

B.E: Creo que lo del ascenso apoteósico es algo que se ve desde fuera. Desde que grabé la temporada de Paquita Salas hasta hoy han pasado cuatro años. De la primera temporada a la segundo hubo dos años, en esos dos años hubo tiempo para todo. Para pensar que no la iba a ver nadie, para que los espectadores y Netflix se interesasen... Para nosotros ha sido muy gradual. Desde fuera a veces se ve distinto.

CH: La carrera te ha ido maravillosamente durante este tiempo.

B.E: Desde luego, Paquita ha sido un antes y un después increíble. Pero uno al final no lo vive tan apoteósico, lo vive gradual.