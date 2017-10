Este es 'Blue', el perro que cree que la luna es su pelota

Seguro que has oído hablar de la leyenda de que los lobos aúllan a la luna. Dice así: Una noche ancestral, la luna bajó a la tierra y se quedó enredada en las ramas de un árbol. En ese momento, un lobo apareció y comenzó a acariciarla con el hocico y a jugar con ella durante toda la noche.

Cuando la luna volvió al cielo y el lobo al bosque, esta le robó la sombra al cánido animal para recordarlo para siempre. Desde entonces, el lobo aúlla a la luna para que se la devuelva.

Una bonita leyenda, ¿verdad? Pues algo debe de tener de cierto, porque algo parecido ha pasado con 'Blue', que aunque no es un lobo, sigue siendo un cánido.

No aúlla a la luna, pero cree que es su pelota de juegos. No deja de mirarla, sabedor de que no es capaz de alcanzarla, pero tiene esa idea metida entre oreja y oreja.