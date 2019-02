Beyoncé lanza un 'eco sorteo' para acudir gratis a sus conciertos de por vida

Beyoncé y Jay-Z se han tomado muy en serio el cambio climático. La pareja quiere ayudar a revertir este problema global, para ello han decidido lanzar un sorteo de lo más eco donde se invita a sus fans a seguir una dieta donde las frutas y verduras tengan un mayor protagonismo.

Así, la cantante de Lemonade ha anunciado en su perfil de Instagram este Greenprint Project que consiste en cambiar durante un mes los hábitos de alimentación para compartirlos en esta plataforma y poder ganar entradas para sus conciertos de por vida.

Aún así, las bases del concurso piden que se sea residente en los Estados Unidos y mayor de edad. El ganador se sabrá dos semanas después del final de este sorteo que termina el 22 de abril de este año, y podrá disfrutar de una entrada doble en cada una de las giras que hagan los artistas por un periodo de tiempo máximo de 30 años.

Con esta iniciativa, Beyoncé y Jay-Z luchan por rebajar el impacto que está dejando el ser humano en el planeta. Y es que la producción agrícola es una de las industrias que más dióxido de carbono emite a la atmósfera. Además, es importante señalar que los fans norteamericanos que quieran participar no tienen que seguir una dieta 100% vegana pues los artistas invitan a comenzar con pequeños cambios en nuestros hábitos de alimentación. Mientras Beyoncé ha decidido no tomar productos de procedencia animal en su desayuno, su marido hará lo mismo con los lunes, día en el que no comerá nada de carne.