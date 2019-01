Arón Piper confirma la relación entre Bernardeau y Aitana "es su pareja y él está feliz"

unque sus protagonista han intentado vivir su romance en la mayor discreción, el círculo más cercano de Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau parece que se empeñan en confirman que están juntos y después de que Ana Duato hablara de su nuera con total naturalidad, Arón Piper habla de la pareja.

El actor de Élite y compañero de Miguel en la serie de Netflix no ha querido perderse los desfiles de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, asegurando que es "la segunda vez que vengo y me está gustando mucho", asegurando que: "me gusta mucho la moda". Aunque eso sí, Arón defiende: "Yo soy actor y actor es lo que voy a morir".

Y precisamente por su papel en la aclamada serie es por lo que se ha convertido en uno de los jóvenes más aclamados de nuestro país, pero la fama no es un problema para Arón: "lo llevo mejor de lo que esperaba la verdad, pensaba que era mucho más estrés, pero la verdad es que bien", asegura.

"Desde los 11 años llevo haciendo cortos y películas, pero Élite es el trabajo que más fama me ha dado", reconoce el actor, que asegura que ha hecho muy buena "piña" con sus compañeros de reparto. Por eso mismo cuando se le pregunta si ha tenido la oportunidad de conocer a Aitana responde: "Yo no la conozco, pero él esta bien, es su pareja y él está feliz que es lo que importa", zanja Arón, confirmando así la relación entre Miguel y la cantante.