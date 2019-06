Ana Guerra: "Quiero que la gente vea que no todo comienza en Operación Triunfo"

La carrera de la cantante Ana Guerra despegó en novena edición de Operación Triunfo, quedando como una de las finalistas del programa. Desde ese momento, la artista no ha pasado ni un segundo: componiendo canciones, haciendo giras por todo el país, participando en programas de televisión... A principios de año sacó su primer disco, Reflexión, y ahora se ha atrevido con la escritura y ha publicado su primer libro autobiográfico: Con una sonrisa.

Su nuevo trabajo habla de sus inicios como cantante, mucho antes de que fuese seleccionada para entrar en la academia de Operación Triunfo. Durante la Feria del Libro, la cantante ha querido reunirse con todos sus fans y firmar su autobiografía a todos aquellos que quisiesen pasarse por el Retiro, quedándose estupefacta por la cantidad de jóvenes que la esperaban desde primera hora de la mañana frente a la caseta donde se realizaría la firma.

CHANCE: ¿Qué te ha parecido el recibimiento cuando has llegado a la Feria del Libro?

Ana Guerra: Yo decía: 'qué guay, ojalá venga alguien a que yo le firme'. Y según he llegado esta mañana veía gente que había venido de otros sitios de España, que llevan aquí desde las siete de la mañana y eso me da mucho respeto y estoy súper, súper contenta.

CH: Sí, porque estamos viendo que la cola es enorme y no se sabe hasta qué hora estarás aquí porque hay mucha gente, gente joven, que vienen para que les firmes el libro,¿Te esperabas tanta expectación?

Ana: La verdad es que no sé. Para nada me considero escritora sabes, me considero cantante y simplemente me he animado a contar mi historia en un libro. Y no me esperaba esto, porque sobre todo respeto a todos los grandes escritores que están aquí en esta feria. Así que solo me queda recibirles a todo mundo con una sonrisa y estar aquí hasta que esto se acabe.

CH: Después de los éxitos que has tenido como cantante, los premios recibidos, el último álbum, ¿Ahora qué esperas de esta nueva etapa? ¿Qué has aprendido en esta experiencia escribiendo tu primer libro?

Ana: He aprendido, sí, pero me lo he pasado muy bien y ha sido un terreno desconocido. Ha sido una locura porque yo decía: 'no sé a quién se le ha ocurrido la genial idea de que yo escriba un libro pero ha sido maravilloso'. Ha sido una experiencia que animo a mucha gente a hacer. Todos tenemos algo que contar y animo a que todo el mundo lo haga. Ahora toca vivir con toda esta gente la energía tan bonita que me dan.

CH: ¿Qué esperas del libro y quieres que sepa la gente que hoy se compre tu libro?

Ana: Siempre digo que Con una sonrisa es un libro donde cuento una parte de mí. Es como si tú y yo nos sentáramos a tomar un café y me preguntaras: 'Oye, ¿Y tú qué has hecho?', y yo te lo contara. Sobre todo quiero que la gente vea que no todo comienza en Operación Triunfo, que la gente que quiere algo, en este caso como yo, tiene que esforzarse. Yo me he formado, he ido al conservatorio, he cantado en la calle, he tenido mil grupos, he investigado un montón de estilos de música... Entonces, quiero mostrar que hay un curro detrás y que al final querer es poder y que si tienes un sueño tienes que luchar por él y perseguirlo.