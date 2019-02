Ana Guerra y Cepeda se reencuentran después de la polémica

La polémica continúa persiguiendo a los concursantes de Operación Triunfo 2017. La última la han protagonizado Aitana, Ana Guerra y Cepeda, asegurando desde diferentes medios que las cantantes de 'Lo Malo' había roto supuestamente su amistad al descubrir Aitana que la canaria y el que fuese su novio habían tenido un romance previo al que tanto ha dado que hablar.

Sin embargo, los implicados no se han manifestado al respecto y Narcís Rebollo no tardaba en negar las informaciones. Aitana por su parte celebraba con un discreto mensaje que estará en los premios 'Lo Nuestro', con su compañera y al parecer amiga.

Pero Ana y Cepeda aun no se han manifestado al respecto, eso sí, se han dejado ver juntos demostrando así que siguen tan unidos como cuando salieron de la Academia y que los rumores no hacen mella en su relación, aunque no han confirmado ni desmentido si es cierto que tuvieran un affaire.

David Bustamante ha sido el encargado de compartir la estampa, con un selfie de los tres juntos durante una promoción en Barcelona. "Aquí con una bella artista @anaguerramusic y uno que dice que hace la tortilla de patata mejor que yo @cepeda", ha comentado en todo de broma para acompañar la foto, que ya está dando mucho que hablar entre los seguidores de los cantantes.