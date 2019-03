Amaia : "Con lo mal que quedamos el año pasado, no soy nadie para ceder el testigo a Miki"

Amaia Romero no ha querido faltar al estreno de la nueva película de Pedro Almodóvar. Dolor y Gloria reunió a numerosos rostros conocidos entre los que se encontraban los protagonistas de esta nueva cinta. Por su parte, la ganadora de Operación Triunfo 2017 habló abiertamente de su ausencia en el paso del testigo a Miki, nuevo representante español en Eurovisión, y de su relación con Alfred.

CHANCE: ¿Qué esperas de esta película?

Amaia Romero: Pues yo tengo bastantes expectativas porque he visto el thriller y a mí Almodóvar me gusta mucho, no he visto todas sus películas pero me encantan.

CH: ¿Qué tal cuando le conociste?

A.R: Fue todo súper de repente. Yo estaba súper nerviosa, esto de las alfombras rojas me pone muy nerviosa, la verdad. Era la alfombra roja de los Goya y cuando lo vi dije me quiero ir de aquí. Me vino él a saludar y dije estoy muy nerviosa, él súper majo, fue todo de repente bastante normal. Luego lo pensé y dije: "Es Almodóvar, he hecho el ridículo".

CH: ¿Si te ofrece un papel?

A.R: No creo que lo haga pero... yo encantada.

CH: O hacer la banda sonora de una película.

A.R: Eso sí pero tampoco creo que lo haga. Estaría muy guay la verdad.

CH: Con el talento que tienes no se puede ser tan negativa.

A.R: Pero es una banda sonora. Es demasiado. Hay que tener muchos años de base para llegar a hacer eso, por lo menos en mi persona.

CH: Tienes una larguísima carrera por delante.

A.R: Muchas gracias, eso lo voy a intentar.

CH: ¿Cómo ves a Miki y La Venda?

A.R: Le deseo mucha suerte, no estoy siguiendo mucho porque estoy ahora con el disco y estoy un poco liada pero le deseo mucha suerte. Que tampoco se lo tome como algo imprescindible en la vida, al final es una cosa más de las muchas que va a hacer.

CH: ¿Cómo va el disco?

A.R: Súper bien, he grabado todas las canciones, mi trabajo ya está, hay que retocar cosas pero estoy bastante orgullosa de cómo ha quedado.

CH: ¿Cuándo vamos a poder escucharlo?

A.R: Antes del disco saldrán algunas canciones pero ya lo tengo que decidir. Pero pronto, menos de lo que pensáis.

CH: Se habla mucho de tu ausencia a la hora de entregar el testigo Miki, que solo fue Alfred y se dice que es porque evitaste coincidir con Alfred.

A.R: Eso es mentira, ya le he visto en otras ocasiones y no ha pasado nada. Después de lo mal que quedamos el año pasado creo que no soy nadie para ceder el testigo a Miki en Eurovisión. Según mi opinión.

CH: ¿Qué consejo le darías a Miki?

A.R: Lo que he dicho, que no se lo tome como algo importantísimo porque no lo es, es un festival y es una cosa más en la vida. Estoy hablando aquí como si llevase 20 años en la industria pero no, es como lo siento yo ahora. En ese momento lo veía como lo más importante y que era lo único que hacía en mi vida. Ahora lo veo con más perspectiva y es una cosa más, ya está.

CH: Ana Guerra, Aitana están funcionando muy bien. ¿Sientes presión?

A.R: La verdad es que no, esa presión siempre está pero no ese tipo de presión de comparativa. Yo al final evito el compararme con cualquiera aunque a veces es difícil pero no sirve para nada. Ese tipo de presión de ellas están haciendo esto y yo no, no la siento para nada, me alegro mucho.

CH: ¿Y la presión a la hora de hablar de tu vida privada, cómo la llevas?

A.R: No veo porque darle tanta importancia a esas cosas, me parece un poco ridículo pero bien, no escondo nada. Soy una persona normal...