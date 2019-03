Amaia Romero: "Odio cuando mi vida salpica a mis amigos anónimos"

Amaia Romero ha decidido abrir su corazón a la revista Harper's Bazaar. La navarra ha concedido una entrevista junto a Paloma Lanna, responsable de la marca de moda Paloma Wool y gran amiga de la cantante. La chispa entre ellas saltó en el primer festival en el que participó Amaia, el Primavera Sound de Barcelona.

"Yo no la había seguido en el programa y, de repente, gente que nunca me había reconocido el trabajo me felicitaba por haberla vestido diciendo: '¡Qué fuerte, oye, Amaia!'. Ahí me di cuenta de la relevancia que eso iba a tener para la marca", explica la diseñadora mientras Amaia afirma: "Al salir del programa pasé una época en la que no sabía muy bien qué hacer con mi imagen en cuanto a estilismo, por dónde ir, y encontrar a Paloma fue como ver la luz".

Más allá de la moda, la ganadora de Operación Triunfo 2017 explica el porqué de su retraso en el lanzamiento de su primer disco: "Quería probar cosas nuevas y conocerme a mí misma. No me parecía natural hacerlo rápido, sobre todo teniendo en cuenta que hasta aquí todo ha sido bastante artificial y acelerado. Prefería experimentar un poco más aunque por el camino me escuchase menos gente a sacar algo de primeras que, aunque tuviese más público, no me representase".

Además, en cuanto a su relación con los medios, Amaia explica que lo lleva todo lo bien que puede: "No entro al trapo y no suele afectarme, aunque odio que salpique a amigos anónimos a los que se ha apuntado solo por pasear conmigo. Me hace gracia, ¿por qué se comenta tanto? Yo lo observo desde fuera y es mucho mejor: como si le estuviera pasando a otra persona".