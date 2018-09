Alfred García siente nostalgia por 'Operación Triunfo'

Los concursantes de Operación Triunfo 2017 volvieron a pisar los escenarios del programa el pasado miércoles 19 de septiembre y uno de los momentos más emotivos de la gala 0 fue la primera actuación de la velada, Camina.

Lejos quedan los momentos de Ana Guerra comiendo aguacate, el "sisters formación" entre Roi, Amaia y Aitana o las clases de interpretación de Los Javis. Los concursantes ahora llevan vidas separadas y han comenzado su carrera musical en solitario.

Uno de los que ha despegado como la espuma y ha recorrido toda nuestra geografía con su formación ha sido Alfred García, quien ha tocado en festivales como el Arenal Sound o en el Share Festival.

El artista no quiso perderse el concierto de una de las bandas más conocidas del panorama internacional, U2. Tras más de 13 años de espera, el Wiznik Center de Madrid acogió a los irlandeses que se rindieron al público con sus temas One, Where the strees have no name o Song for someone.

Declarándose fan del grupo, Alfred ha explicado que está colaborando con la agrupación, aunque todavía no ha podido desvelar muchos detalles: "Estamos haciendo una cosa con ellos muy chula que dentro de unos días saldrá. No puedo contar nada pero estamos colaborando con ellos, son gente muy maja y la verdad es que estoy muy contento".

El joven ha vivido su paso por el talent show como invitado de una manera muy emotiva, al igual que el resto de sus compañeros: "Estuvimos todos expectantes. Era como volver a OT e incluso a alguno se le escapó una lagrimilla. La verdad es que estuvo muy bien".

Alfred se ha mojado y ha confesado su triunfito preferido en esta edición: "Hay unos cuantos favoritos pero creo que Noelia tiene una voz muy especial. Tiene mucha garra y la verdad es que creo que lo está haciendo genial".

Mientras que Amaia está preparando su próximo concierto que tendrá lugar en Sitges esta misma noche, Alfred se encuentra trabajando en su disco, el cual dentro de poco verá la luz: "Mi disco va a salir muy pronto y estoy súper contento de como está quedando".

Además, el cantante pasará el próximo 29 de septiembre por El Prat de Llobregat. Alfred se encuentra pletórico al tratarse de su ciudad y está seguro de que la cita será de lo más mágica.