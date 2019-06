Alejandra Rubio habla del bullying: "Les caía mal y no entiendo por qué"

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, cuenta con un espacio en el portal de vídeos MTMAD llamado Black Sheep, o si lo traducimos, oveja negra. En él habla de sus rutinas de belleza, muestra como es su día a día y desnuda su corazón con todos sus seguidores. En esta ocasión ha querido hacer una serie de vídeos hablando sobre algunos detalles y anécdotas que nunca había compartido con el mundo, entre ellas el bullying que sintió por parte de sus compañeros de colegio.

"En el colegio hubo épocas en las que lo pase fenomenal y hubo otra época que fue más difícil para mi. No se por qué, creo que era porque nos íbamos haciendo más mayores y la gente se daba cuenta de dónde venía yo", explica la joven y añade: "Fue la época de quinto o sexto de primaria. Las niñas se portaron fatal conmigo, siempre me excluían de los grupos. Tenían un grupo que a mí me encantaba, porque que hacían bailes y esas cosas de niñas, y yo siempre era la marginada" .

Aunque Alejandra Rubio se cataloga a sí misma como una buena chica esto no impidió que las niñas de su colegio hablasen de ella: "Yo les caía mal, no entiendo por qué, aunque yo era súper buena. Supongo que es porque cuando te haces más mayor las madres influyen en las hijas diciendo cosas... entonces me dejaban bastante de lado, la verdad", explica, haciendo referencia a como las madres de sus compañeras comentaban y criticaban con sus hijas es estilo de vida de Alejandra Rubio y su familia.

¿Por qué hablar de ello ahora? Porque aunque fue un duro golpe para la joven no terminó por convertirse en algo que le causase grandes problemas: "Esto es una cosa que nunca he contado porque lo olvidé, no le daba importancia. Por ejemplo, una de las niñas con las que tuve problemas cuando era pequeña ha sido una de mis mejores amigas... Pero había otras que la verdad es que se portaron súper mal conmigo".

Además, también hace referencia a como tampoco sintió que los profesores interviniesen para remediar el asunto: "Lo pase mal. Y los profesores... yo tampoco era santo de devoción de los profesores. Así que una época bastante fastidiada. Luego la cosa cambió y decidí seguir en ese colegio, aunque mas tarde mi fui a otro porque necesitaba cambiar de aires, de gente... porque necesitaba gente menos uniformada y más espabiladilla".