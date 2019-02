Alba Reche y su actuación de 'OT 2018' que triunfa internacionalmente

Meses después de la final de Operación Triunfo 2018, el formato sigue dando de qué hablar e incluso traspasa nuestras fronteras. No estamos hablando de la gran acogida que está teniendo La Venda, canción que interpetará Miki Núñez en el certamen de Eurovision 2019, o el concierto que brindarán los triunfitos el próximo viernes 8 de febrero en el WiZink Center de la capital madrileña, sino a las declaraciones de Alba Reche en el The New York Times.

La ilicitana acabó en segunda posición en el talent show deslumbrando desde el primer momento con su original voz. El reconocimiento musical que ha ganado la triunfita se fue labrando poco a poco por sus grandes actuaciones como La Llorona, Je Veux o la interpretación que la catapultó directamente a la final.

Se trata del tema She used to be mine de la artista Sara Bareilles para el musical Waitress. La actuación emocionó al público, jueces e incluso a la propia portuguesa, quien citó el primer ensayo de la canción a través de sus redes sociales.





El reconocido medio internacional ha escrito un artículo eligiendo las cinco mejores versiones de la canción de la artista de 39 años, entre las que aparece la de la joven ilicitana. Además de adjuntar la actuación de la gala, el diario se puso en contacto con Reche para hacerla una pequeña entrevista vía teléfono.

"Fue muy fácil verme reflejada en sus palabras. Todos tenemos historias pasadas, y esta canción conecta con algunas partes de mi vida" confiesa la joven de 22 años al periódico de la Gran Manzana.

Dentro de la propia noticia, Bareilles ha explicado como fue encandilada por la ilicitense: "Simplemente encontré su versión y no pude quitarle los ojos de encima". Asimismo, ha querido recalcar que Alba "se mostraba muy expuesta, muy abierta".

La finalista de OT 2018, pletórica por ser reconocida y elogiada internacionalmente, escribía en su perfil de Twitter lo siguiente: "El New York Times me hizo una entrevista dentro del artículo de la gran Sara Bareilles. Muchas gracias por tus palabras y por tu música".