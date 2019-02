Alaska a Risto Mejide: "Yo soy más de mano izquierda y tú eres demasiado derecho"

Alaska se ha sentado este domingo en el sofá con Risto Mejide para hablar sobre múltiples temas; política, sexualidad y todo su pasado. La cantante siempre ha llamado la atención por su excesivo maquillaje y por su forma de vestir, sin embargo esta vez la entrevista ha sido más sonada por sus palabras que por cualquier detalle estético.

Olvido es una mujer de una gran cultura, bastante sincera y directa, por eso no tardó mucho tiempo en lanzarle un dardo a Risto Mejide. El presentador le comentaba que había oído alguna de sus intervenciones en la radio donde colabora, y que no le dejaban en un buen lugar. Ni corta ni perezosa, Alaska le contestó: "A veces no te ganas que te deje bien". Algo que no sorprendía en absoluto al marido de Laura Escanes, porque entendía que se refería a su figura como jurado en los diversos Talent Show en los que ha participado.

"Yo que he sido jurado, soy más de mano izquierda y tu eres demasiado derecho" decía Alaska. A Risto no le ha quedado otra que defenderse diciendo que en un programa así, se tiene poco tiempo para juzgar al concursante y por eso: "Hay que ser directo". Este diálogo, en el que lejos de haber tensión ambos reflejaban gran tranquilidad, terminó con la opinión de la cantante asegurando que: "La educación y el carácter no lo eliges, es algo que se imprime en nuestro AND. Por mucha educación que tengas, el carácter te sale".

La mujer de Mario Vaquerizo también ha recordado sus tiempos pasados en La bola de cristal, confesando que: "El público me recibió bien, pero los medios y los que seguían mi carrera musical no". Y es que Alaska cree, que el éxito de un programa se mide cuando pasa el tiempo. Tras esta reflexión, finalizaba diciendo: "En 20 años habrá alguien dándole las gracias a Sálvame y a Jorge Javier Vázquez".

Si hay algo en lo que la mejicana no duda es en que: "No voy a repensarme mis palabras y ver si tengo que pedir perdón, ya que no lo hice con catorce años". Ha pasado ya mucho tiempo desde que salió la canción 'A quién le importa' pero eso no impide que siga teniendo el mismo espíritu. Aunque bromeando, asegura que cuando suena dicha canción en una boda se metería debajo de una mesa.

Alaska sigue disfrutando como el primer día cada vez que se sienta en un plató de televisión. Recordar con ella tiempos pasados, nos hace echar la vista atrás y ver, entre otras cosas, cómo ha cambiado la televisión y el mundo musical en el que trabaja.