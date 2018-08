Las ventajas del descuento de pagarés

Contenido patrocinado

El descuento de pagarés surgió como un método de financiación alternativa que crearon entidades de financiación en el año 2008, después de que los bancos minimizaran la posibilidad del crédito a muchas empresas que se vieron afectadas por la crisis de ese año. Estas nuevas entidades de financiación abrieron un abanico de posibilidadesa las empresas y comenzaron a cubrir, digitalizar y a mejorar los servicios que ofrecían las entidades bancarias hasta ese momento. Así nació el descuento de pagarés, el cual surgió como una alternativa que le permite obtener la liquidez necesaria a una empresa. Una de las entidades de financiación reconocida como la mejor opción en el descuento de pagarés es Gedesco, que tiene casi 20 años de experiencia en el sector financiero dándole liquidez, confianza y calidad del servicio a sus clientes.

¿Cómo descontar pagarés con Gedesco? El descuento de pagarés no es más que un anticipo del cobro de un pagaré, a cambio de esto las entidades de financiación cobran una tasa de interés por la gestión de ese servicio. El servicio de descuento de pagarés que ofrece Gedesco es absolutamente flexible, ellos tiene a la disposición de sus clientes un departamento de atención personalizada que facilita una respuesta en apenas 24 horas luego de recibir la llamada del cliente solicitando el servicio. El trámite con Gedesco es un fácil porque la documentación que solicitan es muy sencilla, simplemente el solicitante debe enviar una copia del pagaré y la factura del servicio a pagar al departamento comercial de Gedesco.

Liquidez, la mejor ventaja del pagaré El descuento de pagarés facilita el flujo de caja. Esta transacción ayuda a que se liberen los desajustes de tesorería que aparecen a partir de la existencia de ciertos impagos. En algunas ocasiones el beneficiario del pagaré no puede esperar a la fecha de vencimiento para cobrar el pagaré, ya que requiere de liquidez inmediata. Ante esto, la opción más viable es que el beneficiario venda el pagaré y opte por hacer un descuento de pagaré. Con el auge de las nuevas tecnologías y el uso de Internet para la realización de diferentes transacciones económicas, el descuento de pagarés ha surgido como una alternativa para facilitarles a los clientes este proceso. Las entidades de financiación han digitalizado tanto sus plataformas que incluso realizan el descuento de pagarés en menos de 24 horas y totalmente online.

Cirbe Intacta Una pregunta muy común que se hacen los clientes es que si con el descuento de pagarés aumentan los riesgos bancarios de las empresas. La respuesta es que no. El proceso de descuento de pagaré en Gedesco le da la garantía a las empresas de continuar con sus operaciones de manera absolutamente normal, es decir, por ningún motivo la empresa se paraliza y por el contrario puede seguir manteniendo su poder negociador ante la banca y seguir gestionando el desarrollo de nuevos productos. Otra de las ventajas es que la empresa no sufrirá impagos en sus cuentas, ya que las gestiones de reclamación serán verificadas por el departamento jurídico de Gedesco. Los clientes tendrán la garantía de que no se efectuarán devoluciones ni bloqueos de línea.

Tener en cuenta la transmisibilidad Uno de los términos asociados al descuento de pagarés es la transmisibilidad. Es decir, cuando el beneficiario de un pagaré no lo puede cobrar, éste lo podrá traspasar a un tercero mediante endoso. Sin embargo, el pagaré no se podrá endosar en aquellos casos en los que, las condiciones del traspaso no hayan sido acordadas tanto por el que emite el pagarés como el beneficiario de éste.

¿Y cómo se descuenta un pagaré? En entidades de financiación clásicas el proceso es muy fácil y rápido: El beneficiario ha de presentar el pagaré además de una factura del servicio o producto de la cantidad que se va a cobrar en la entidad financiera.

La entidad financiera valorará la transacción y, en caso de que sea aprobada, se adelantará la cantidad marcada descontando una pequeña comisión por los servicios prestados. Esta comisión variará dependiendo de la entidad que se elija.

Aunque en muchas entidades financieras será posible descontar el pagaré sin que exista la necesidad de abrir una nueva línea de crédito, otras sí que lo imperan.