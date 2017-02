¿Cómo tributan los acuerdos sobre las cláusulas suelo?

El día 21 de Enero se ha publicado el Real Decreto-ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, que introduce una disposición (la 45º) en la Ley del IRPF.

En estos días estamos recibiendo las noticias de que un número importante de entidades bancarias van a proceder a devolver de manera “express” los intereses cobrados de más, previo estudio del cumplimiento de los requisitos que recogen las sentencias, y, además, la posibilidad de la creación de Juzgados especializados en esta materia por parte del CGPJ. Todo ello, con la finalidad devolver los intereses cobrados de más, de no colapsar los Tribunales de Justicia, no perjudicar la cuenta de resultados de los bancos y no hacer ganar dinero a ciertos despachos.

Dado que va a ser necesario modificar las escrituras de los préstamos y la inscripción en el Registro, se fijan unos aranceles más reducidos para notarias y registros.

Además, los bancos van a tener que comunicar a Hacienda (AEAT) todos estos acuerdos y devoluciones, con lo que nos van a “retratar” a los contribuyentes, por ello conviene hacerlo bien. También la AEAT ha publicado en su web una nota reciente que trata de clarificar todo esto, puesto que la Dirección General de Tributos en junio del año pasado ya se pronunció sobre ello.

Así, las devoluciones originadas por las cláusulas suelo, ya sean producto de acuerdos regulados por dicho R.D., por sentencias judiciales o por laudos arbitrales, quedan resumidamente de la siguiente manera:

No procede incluir en el IRPF (como rendimiento o ganancia) ni la devolución obtenida, ya sea en efectivo o con otra compensación, de los intereses indebidamente pagados, ni tampoco los intereses indemnizatorios reconocidos, que se satisfagan al contribuyente.

Si los intereses sirvieron de base de la deducción por inversión/adquisición de vivienda, estatal o de las deducciones reguladas por las Comunidades Autónomas, dichas deducciones se sumarán a la cuota líquida estatal y autonómica del ejercicio en el que se hubiera celebrado el acuerdo, sentencia o laudo, pero solo los correspondientes a ejercicios no prescritosy sin añadir intereses de demora. Si la forma de resarcir al cliente por la entidad de crédito consistiera en reducir el préstamo pendiente, ni habrá que sumar las cantidades deducidas en años anteriores ni el contribuyente podrá deducir por dicha minoración del préstamo, con lo que es una buena solución para no pagar.

Si los intereses indebidamente cobrados se dedujeron en la base de las declaraciones por IRPF de ejercicios anteriores, por ejemplo de los rendimientos del capital inmobiliario (alquileres), la devolución de los mismos obliga a la presentación de declaraciones complementarias de los ejercicios no prescritos, sin recargos, sanciones ni intereses de demora. El plazo para presentar estas complementarias será el comprendido entre la fecha del acuerdo y el fin del siguiente plazo de declaración. Así por ejemplo, si el acuerdo tiene lugar en marzo de 2017, las complementarias habrá que presentarlas antes del 30 de junio de este año, pero si se produjera el acuerdo en mayo, ya iniciado el plazo de la Renta 2016, el plazo para las complementarias finalizará cuando termine el plazo para presentar Renta 2017, en 2018.

En el caso de intereses pagados en 2016, si el acuerdo se consigue antes del 30 de junio de 2017 (fecha máxima del presentación de la declaración por IRPF), dichos intereses no formarán parte de la base de las deducciones por adquisición de vivienda ni serán gastos deducibles en la Renta 2016.