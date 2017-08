Cinco series a las que engancharte ahora que ha terminado Juego de Tronos

Juego de Tronos ha terminado y ya estás mordiéndote las uñas. Los últimos rumores dicen que la próxima, y última, temporada no empezará a rodarse hasta octubre y lo más probable es que no vea la luz hasta 2019. No te angusties. Internet está lleno de series a las que puedes engancharte y, si juegas bien tus cartas, enganchar a tus amigos para comentarlas en el bar.

Narcos: La serie más mítica de Netflix

Aprovechando el vacío que deja en nuestros corazones Juego de Tronos, Netflix ha querido hacernos más llevadera la vuelta al cole. Este viernes 1 de septiembre se estrena la tercera temporada de su mítica 'Narcos'. La serie sobre la vida de Pablo Escobar. Si todavía no has visto las dos primeras temporadas ponte a ello, será la nueva comidilla de los seriéfilos.





Dirk Gently: Locura, detectives y psicodelia

No entenderás qué está pasando al menos hasta el tercer capítulo, pero no importa. Esta serie de detectives con Elijah Wood te enganchará por su impresionante fotografía, su loca trama y su final que...bueno, eso. La segunda temporada se estrenará, también en Netflix, el 14 de Octubre.





The Defenders: Para los amantes de Marvel

Si eres fan del universo Marvel no puedes perderte The Defenders. Una serie que une a cuatro de los superheroes que más éxito han tenido en la pequeña pantalla: Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil y Iron Fist. Y si te sabe a poco una sola temporada siempre puedes verte sus historias personales (cada uno tiene una serie propia con al menos un par de temporadas) para ir abriendo boca.





Vikings: Un clásico que nunca muere

Las series bélicas han alcanzado su máximo esplendor con Vikings. Una historia con mucha guerra, sexo, mitología nórdica y, sobretodo, vikingos sin camiseta. Si todavía no la has visto, ponte a ello, la quinta temporada se estrena en noviembre.





Stranger Things: La joya de la corona

Es el descubrimiento de los críticos y el público de los últimos años. Una serie de ciencia ficción que compite al nivel de los clásicos de Stephen King o Steven Spielberg. La segunda temporada se estrenará el 27 de octubre.