¿En qué sectores han bajado las ofertas de empleo por el COVID-19?

2-. RETAIL

El comercio retail, es el segundo sector en el que más han caído las publicaciones de ofertas de empleo respecto a los años anteriores, un 81%.

En fechas previas a la pandemia del coronavirus, ya era un gremio que sufría serias dificultades. La tendencia al alza de los consumidores de efectuar sus compras a través de las plataformas de comercio electrónico no ha ayudado al sector.

La crisis del COVID-19 únicamente ha apresurado su decaimiento. Se prevé que muchos de estos negocios no sobrevivirán a la enorme recesión pronosticada en el país a no ser que inviertan en digitalización.

Los trabajadores más afectados por esta situación son los gestores retail, vendedores, jefes o encargados de tienda y directores comerciales.