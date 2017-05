Prensa económica: Hasta 200 euros de comisión por cuenta en los bancos; Google contra Uber

ESPAÑA

Expansión: Bankia necesita permiso de la UE para comprar Popular antes de enero

¿Podría realmente Bankia presentar una oferta por Popular en el momento actual o, al menos formalmente, tendría que esperar hasta el próximo mes de enero para concretarla o llevarla a cabo sin necesidad de tener que pedir autorización a las autoridades comunitarias para que se le eximiera de una de las condiciones limitadoras impuestas en su momento para autorizar las ayudas públicas para el saneamiento y recapitalización de la entidad?

ElEconomista: La banca llega a cobrar más de 200 euros al año por las cuentas corrientes

La banca sólo quiere clientes vinculados que aporten rentabilidad. Al resto, aquellos que no tienen vinculación a través de la nómina y la pensión, pretende expulsarles con comisiones que cada vez son más elevadas. Y si no se van, al menos, logran ingresos.

Cinco Días: Bankia tiene restricciones de tamaño para absorber Popular hasta diciembre

Banco Popular no logra levantar cabeza. La entidad financiera está condenada ya a su venta. Bankia, BBVA y Santander son al final los tres bancos que están en estos momentos analizado el data room (conjunto de informaciones relevantes sobre la empresa en venta que se coloca de forma electrónica) de Popular. Sabadell y CaixaBank también analizaron cierta documentación del banco repartida por JPMorgan a principios de mes, pero comunicaron su rechazo a participar en la subasta. Tampoco ha aparecido ningún pretendiente extranjero o fondo de inversión como algunas fuentes preveían.

MUNDO

WSJ: Google vs. Uber: Cómo un ingeniero lanzó una guerra

Anthony Levandowski, el ex ingeniero de Google en el centro de la batalla entre el gigante tecnológico y Uber, nunca fue un empleado típico. Durante años, Google estaba a gusto con ello. Semanas después de que Google le contratara en 2007 para trabajar en una base de datos global llamada Street View, Levandowski, entonces de 27 años, registró una start up para vender sistemas de sensores a Google para el mismo proyecto, según los registros públicos y ex empleados de ambas empresas.

Bloomberg: BlueBay apuesta contra la libra porque “todas los caminos” conducen a un Brexit duro

Mientras las divisas eprendieron la senda alcista tras la convocatoria de elecciones, BlueBay comenzó a vender libras esterlinas la semana pasada, apostando por que Reino Unido se esté dirigiendo a un proceso dañino de Brexit tras la votación.

CNN Money: Moody's recorta el rating de la deuda china por primera vez dede 1989

¿Cómo está lidiando china con el problema de la deuda? No muy bien, según una de las mayores agencias de calificación del mundo. Moody’s Investors Service degradó este lunes la deuda soberana china un punto hasta A1, la quinta calificación de la agencia.