PRENSA ECONÓMICA: ¿Se queda corto el fondo de rescate de la banca italiana?

Expansión: ¿Dónde invierte el fondo más 'value' del mercado?

La inversión 'value' vuelve a ganar adeptos entre los inversores. Este estilo de gestión tiene como objetivo buscar compañías infravaloradas para invertir en ellas a largo plazo. España tiene grandes gestores 'value', con Francisco García Paramés, como máximo exponente. Paramés, tras años a la cabeza de Bestinver, gestiona un fondo para Inversis, que pasará a Cobas AM, su propia gestora, cuando el proyecto reciba luz verde de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

ElEconomista: Casi el 80% del precio de una cajetilla va a parar a las arcas de Hacienda

Cuando faltan ingresos en Hacienda, el tabaco es uno de los primeros productos a los que se suele recurrir. Y España lo ha hecho en numerosas ocasiones desde que comenzó la crisis. E incluso antes, porque en 2006, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó una subida triple de impuestos para evitar que las marcas low cost se escaparan del Fisco.

Cinco Días: Bankinter y BBVA abren la veda a la subida de las hipotecas a tipo fijo

Los intereses insólitos vistos en las hipotecas fijas, que han alentado su contratación en los últimos meses, podrían tener los días contados. Bankinter y BBVA han revisado al alza los tipos aplicados en este tipo de préstamos muy pocas semanas después de haberlos recortado. La iniciativa de dos de los bancos más competitivos en la captación de clientes podría arrastrar al resto de entidades financieras y poner fin a la revolución de las hipotecas fijas baratas.

PRENSA INTERNACIONAL

WSJ: Volswagen va a pagar 1.000 millones de dólares para recomprar o reparar más motores diésel

Volkswagen AG ha acordado pagar alrededor de 1.000 millones de dólares para recomprar o reparar otro lote de vehículos diésel afectados por el software de emisión engañoso, resolviendo lo que se ha convertido en un punto de paralización durante más de un año en la crisis de emisión diésel de Volswagen.

Bloomberg: El banco italiano rescatado no va a completar los 54.000 millones necesarios en su balance

Los bancos italianos necesitan al menos 52.000 millones de euros para limpiar sus balances, mucho más que el plan de rescate propuesto el lunes por el Gobierno. La diferencia es una estimación de cuánto los prestamistas van a tener que incrementar las provisiones de pérdidas de préstamos para permitir la venta de deuda mala, según datos recopilados por Bloomberg. Esto incluye los 8.000 millones de euros de provisiones que UniCredit SpA ha dicho que va a añadir antes de vender 18.000 millones de euros de sus peores préstamos y usar ese ratio como proxu para llenar el agujero de otros bancos.

CNN Money:¿Van a ayudar los brokers de datos a crear un registro de musulmanes?

Donald Trump ha lanzado la idea de crear un registro de musulmanes mientras hacía la campaña. En semanas recientes, compañías prominentes del mundo de la tecnología como Facebook, Twitter y Microsoft han dicho que no le van a ayudar a crear uno, en caso de que la administración lo pida. Pero puede que no sean esas grandes compañías de las que hay que preocuparse. Los brokers de datos, que minan tu actividad online y tus hábitos de gasto, no han dicho si ayudarán o no a crearlo para la administración entrante: bases de datos discriminatorias. Así que hemos preguntado.