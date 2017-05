Prensa económica: Bankia y BBVA, ¿a por el Popular?; el dólar cae por los escándalos de Trump

ESPAÑA

Expansión: Los expertos esperan que Atlantia mejore el precio de su oferta por Abertis

Varios analistas señalaron ayer que es posible que Atlantia mejore su oferta en efectivo por Abertis, por lo que aconsejan no aceptar la oferta, "de momento". Bankinter recomienda no acudir a la opa, por ahora, por las siguientes razones: 1) La prima de control tiene un valor, el cual no parece adecuadamente reconocido en esta oferta…

ElEconomista: ArcelorMittal, Acerinox, Dia... Más de la mitad de los valores del Ibex 35 tiene aún potencial para subir

Los leves movimientos de la bolsa española en las últimas jornadas han llevado a los inversores a pensar en un agotamiento comprador. Sin embargo, la realidad es otra. El consenso de analistas de FactSet considera que más de la mitad de los valores del Ibex 35 todavía tiene ganas de seguir avanzando.

Cinco Días: Bankia y BBVA son los mejor posicionados para comprar Popular

La venta de Banco Popular parece que ya no tiene marcha atrás. Varias fuentes financieras aseguran que incluso el propio ministro de Economía, Luis de Guindo, ha pedido a los cinco primeros bancos españoles que se animen a presentar una oferta inicial por la firma que preside Emilio Saracho.

MUNDO

WSJ: Los fabricantes de automóviles, a pesar de las promesas a Donald Trump, se preparan para recortar empleos

En medio de una ralentización de las ventas de coches en Estados Unidos y un creciente excepcticismo sobre la habilidad de Detroit de capear la tormenta de la industria, la primera en una década, los ejecutivos del automóvil se enfrentan a la dura decisión de a quién complacer: a Wall Street o a la Casa Blanca.

Bloomberg: Paris, Londres lideran el cambio de las urbes hacia coches más limpios, mientras Trump se opone

La industria del automóvil o puede contar con una reducción de los estándares medioambientales por el presidente de Estados Unidos para escapar de la presión internacional creciente para que hagan vehículos más limpios. Más que los cuerpos nacionales e internacionales, el gran impulso viene del centro de ciudades como París, Seúl, México y ciudades de EE. UU. como California.

CNN Money: El dólar cae mientras la última crisis de Trump alarma a los inversores

El dólar ha vuelto a ser golpeado por la última bomba sobre el presidente Trump. El billete verde ha caído frente a otras monedas después de las alegaciones de que Trump pidió en febrero a James Comey que finalizara la investigación del FBI sobre su consejero nacional de seguridad Michael Flynn.