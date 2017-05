Prensa económica: El Popular, a la venta; megainversión de Softbank en realidad virtual

ESPAÑA

Expansión: Santander y Bankia se perfilan como compradores de Popular

El consejero delegado, Ignacio Sánchez-Asiaín, reconoció recientemente que desde hace muchos años "todos hablan con todos", pero que las cosas no pasaban de "conversaciones de almuerzo". Ayer, el banco reiteró que su futuro pasa por una fusión o una ampliación de capital, para lo que cuenta con "diversos asesores".

ElEconomista: El Popular encarga una valoración para su venta a otro banco con calma

Emilio Saracho quiere conocer bien con qué cartas cuenta para decidir el futuro del Popular y, sin arrinconar la alternativa de una macroampliación de capital, ha dado el pistoletazo para sopesar las opciones con una fusión. El banquero ha encomendado a un conjunto de bancos de inversión como Lazard, Société Générale o JP Morgan efectuar una prospección de mercado, que ha animado a las grandes entidades a reactivar sus valoraciones y medir los riesgos de una fusión.

Cinco Días: Unicaja trabaja contra reloj para debutar en Bolsa antes de agosto

Si nada se tuerce –el futuro de Popular será crucial–, Unicaja saldrá a Bolsa antes de agosto. Los bancos contratados por la entidad que preside Manuel Azuaga para pilotar el estreno –UBS y Morgan Stanley son los coordinadores, y un escalón por debajo están Credit Suisse, BBVA y Citi– han intensificado los contactos con inversores. Todo el proceso está tutelado por Rothschild, que ha dado luz verde al debut ante las favorables condiciones del mercado.

MUNDO

WSJ: Cómo el especulador de las telecomunicaciones Howard Jones hizo miles de millones con Verizon y AT&T

El especulador de las telecomunicaciones ha acordado vender una de sus empresas, una empresa de wifi que lleva tiempo pasándolo mal, a Verizon Communications por 3.100 millones de dólares. El precio del acuerdo ha doblado el de las recientes semanas, después de que se produjera una guerra de ofertas entre Verizon y AT&T

Bloomberg: SoftBank lidera una inversion de 502 millones en una start up tecnológica de Reino Unido

SoftBank Group Corp. lidera una inversion de 502 millones en Improbable Worlds, una empresa londinense de realidad virtual, en uno de los mayores acuerdos de capital riesgo en Reino Unido. La valoración no ha sido hecha pública.

CNN Money: La familia de Kushner no atenderá a la propuesta de inversion de China tras las críticas

La hermana de Jared Kushner no estará este fin de semana con la familia cuando vayan a buscar inversores a China otra vez. Nicole Kushner Meyer y otros ejecutivos no atenderán a la presentación en Shenzhen y Guangzhou, según un portavoz de Kushner Companies. El movimiento ha sido previamente anunciado por el The Washington Post.