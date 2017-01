Prensa económica: Europa no exigirá más recortes a España; Reino Unido y la fiscalidad

Expansión: El Dow Jones cierra por encima de los 20.000 puntos porprimera vez en su historia

El Dow Jones nació el 26 de mayo de 1896 y se estrenó en40,94 puntos. Por aquel entonces el panorama empresarial lo dominaban lascompañías de ferrocarril, lo que llevó al editor de The Wall Street Journal,Charles Dow, a crear el Dow Jones de transportes en 1884. Doce años despuéspondría en marcha el índice de industriales, formado por doce compañías dealimentación, tabaco, energía e industrias como el cuero y el acero. Deaquellas pioneras solo General Electric permanece entre los valores que cotizanen el Dow Jones, que ya no son doce si no 30. Este selecto club lo forman lascompañías más representativas de la economía estadounidense y de todos lossectores, excepto transporte y utilities.

ElEconomista: El Eurogrupo no exigirá más recortes a España este jueves yvalidará su borrador de Presupuestos

Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo)darán luz verde este jueves, salvo sorpresa, el borrador de Presupuestosremitido por España y no reclamarán recortes adicionales, en línea con laopinión de la Comisión Europea que dio el visto bueno la semana pasada aldocumento. Los responsables de la cartera económica de los socios del euroabordarán las opiniones del Ejecutivo comunitario de los borradorespresupuestarios tanto de España como de Lituania, una vez que ambos paísesenviaron más tarde de lo estipulado sus documentos por sendos procesoselectorales.

Cinco Días: ¿Puede convertirse Reino Unido en un paraíso fiscal?

La decisión de Reino Unido de abandonar la UE siguegenerando incertidumbres sobre lo que será su relación con Bruselas, una vezque se vea libre de sus ataduras. La premier Theresa May ha dejado clara suintención de ir a fórmulas de “brexit duro”, es decir, salida rápida y sin soluciónintermedia que cercene la libertad de Londres, decisión que, no obstante, debeser avalada aún por su Parlamento. May, en un ejercicio de ambigüedadcalculada, apela, no obstante, a la responsabilidad para que no se produzcan“penalizaciones” por la UE en el camino iniciado tras el referéndum de 2016. Suministro de Economía, Philip Hammond, ha insinuado la conversión en un paraísofiscal.