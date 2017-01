Prensa económica: Las SICAVs, a Luxemburgo; May salva a la libra, hunde a las empresas

Expansión: El inversor conservador vuelve a la Bolsa

Las incertidumbres y las sorpresas políticas con las que finalizó 2016 motivaron una mayor rotación sectorial entre los inversores españoles. El resultado sobre el referéndum del Brexit inició la tendencia, que se intensificó con la victoria de Donald Trump en las presidenciales estadounidenses, ante la expectativa de que el país experimente una transición hacia una política fiscal más laxa. La inversión en Bolsa española y el giro de la inversión desde las grandes firmas a small y mid caps son otras de las tendencias.

ElEconomista: Rajoy y los presidentes autonómicos acuerdan aprobar el nuevo sistema de financiación este año

La VI Conferencia de Presidentes ha acordado este martes que el nuevo sistema de financiación autonómica esté aprobado este año, una vez que los trabajos para elaborarlo empezarán dentro de un mes, cuando se constituya la comisión de expertos con participantes de todas las administraciones. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confía en que la Generalitat participe en el proceso que se abre para decidir el nuevo modelo de financiación autonómica, pero está dispuesto a sacarlo adelante y a aplicarlo también en Cataluña aunque el ejecutivo catalán no forme parte de la negociación.

Cinco Días: Las sicavs comienzan su migración a Luxemburgo por el temor fiscal

La incertidumbre jurídica está llevando en las últimas semanas a algunas sicavs españolas a trasladarse a Luxemburgo con la fórmula de una absorción por parte de un fondo del Gran Ducado. Los inversores temen que un cambio regulatorio dañe sus intereses. Las sociedades de inversión de capital variable (sicavs) cada vez se sienten más cómodas con la regulación luxemburguesa y más incómodas con la incertidumbre jurídica que perciben en España.

PRENSA INTERNACIONAL

WSJ: Mientras Theresa May avanza la ruptura de Reino Unido del mercado único, las empresas se tambalean

Durante meses, muchos ejecutivos de “Reino Unido S.A.” – y sus semejantes al otro lado del Canal de la Mancha- tenían la esperanza de que la eventual salida de Reino Unido de la Unión Europea de alguna manera podría preservar su pertenencia al mercado único libre de aranceles europeo. El Gobierno de la Primera Ministra Theresa May ha señalado que no desde hace tiempo. Este martes, ha aclarado las dudas y ha dicho que no lo mantendrá, y que mandará a las empresas y órganos de comercio a encontrar algo que lo substituya rápido.

Bloomberg: La libra, rescatada por May, se enfrenta a aguas agitadas mientras el riesgo político sube

La libra puede haber entrado en su mayor senda alcista desde 1990 después de que Theresa May haya prometido un voto en el Parlamento sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea, pero la moneda aún no está libre de peligro.

CNN Money: El heredero de Samsung se enfrenta a un posible arresto por corrupción

El heredero del imperio comercial de Samsung va a saber si será arrestado por cargos de corrupción ligados a un escándalo político que ha conmocionado Corea del Sur. Los fiscales acusan a Lee Jae-yong, el líder de facto de Samsung, de pagar decenas de millones de dólares para ganar el apoyo del gobierno para la controvertida fusión que le ha ayudado a asentar su dominio sobre el conglomerado del gigante.