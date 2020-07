El 68 % de las pymes no recuperará la facturación previa a la COVID-19 hasta el segundo semestre del 2021

El 68 % de las pequeñas y medianas empresas en España no prevé alcanzar la facturación previa a la situación ocasionada por la crisis de la Covid-19 hasta el segundo semestre del 2021, aunque un 29 % afirma que cerrará 2020 con menos empleados que los que comenzó este mismo año, según un estudio realizado por Sage, multinacional líder en soluciones de gestión empresarial en la nube, para el que ha entrevistado a más de 350 pymes.

El objetivo de dicho informe es conocer cómo prevén el futuro de sus empresas, qué impresión tienen de la gestión del Gobierno y cómo les ha impactado la crisis de la Covid-19. Del informe se desprende que, para lograr esta reactivación, el 42 % de las pymes considera necesario que el Gobierno promueva subvenciones y ayudas para fortalecer la recuperación económica tras el estado de alarma.

En la misma línea, el 38 % de las pymes apunta a la necesidad de que el ejecutivo reduzca la presión fiscal y el 8 % de las pymes, manifiesta el deseo de ampliar los ERTEs como soluciones a adoptar durante el periodo denominado “nueva normalidad”. En cuanto a las medidas aprobadas por el Gobierno y su gestión durante la pandemia, el 59 % de las pequeñas y medianas empresas encuestadas por Sage considera que ha sido negativa o muy negativa, frente al 13 % de las pymes que valora positivamente o muy positivamente la gestión del ejecutivo durante el estado de alarma. En este sentido, existe cierta discrepancia entre las pymes encuestadas ubicadas en la Comunidad de Madrid, cuyo grado de satisfacción es del 3,11 sobre 5, en comparación con las empresas con sede en Cataluña, que suspenden la gestión del Gobierno con un 2,3 sobre 5 en el grado de satisfacción.

Sage también hace referencia en su encuesta a la aplicación de las medidas aprobadas por el Gobierno durante el estado de alarma, que muestra que la que más se ha adoptado por parte de las pymes ha sido el aplazamiento del pago de las deudas tributarias (19 %), seguida de la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) (18 %), así como la extensión de los plazos para la presentación de las declaraciones de impuestos (16 %). En contraste con la aplicación de las medidas por parte de las pymes, el 16 % de las pequeñas y medianas empresas no ha recurrido a ninguna de las medidas y solo el 1 % se ha acogido a la renuncia de la estimación objetiva o por módulos.

Por comunidades, la medida más adoptada por parte de las pymes de la Comunidad de Madrid ha sido la aplicación de expedientes de regulación de empleo con un 23 %, seguida de la solicitud de avales públicos para la concesión de préstamos con un 15 %, mientras que el 19 % de las pymes no se ha acogido a ninguna de las ventajas. Por su parte, en Cataluña la medida más aplicada ha sido el aplazamiento de las deudas tributarias, con un 22 %, seguida de la solicitud de avales públicos para la concesión de préstamos, con un 16 %. En Cataluña, destaca que el 17 % de las pymes no ha adoptado ninguna de las medidas promovidas por el Gobierno. Respecto a las medidas propias de gestión que adoptarán las pymes, la encuesta elaborada por Sage apunta que el 48 % invertirá en digitalización como parte de su estrategia empresarial para adaptarse a la nueva normalidad tras la crisis de la Covid19.

En este sentido, el 40 % de las pymes ha adoptado medidas relacionadas con la digitalización de sus negocios (software, ecommerce, teletrabajo…) durante el estado de alarma y un 24 % ha recurrido al teletrabajo como principal medida para adaptarse a la actual coyuntura. Por ello, tras la vuelta a la oficina, el 15 % de las pymes encuestadas afirma que aumentará el teletrabajo en sus organizaciones y, como aprendizaje y adaptación a la nueva situación, el 35 % apostará por la sostenibilidad y la colaboración de sus negocios como piedra angular para afrontar la nueva normalidad.

Las pymes durante el estado de alarma

El impacto de la crisis se ve reflejado en la encuesta elaborada por Sage, que recoge que el 56 % de las pymes españolas han suspendido parcial o totalmente su actividad durante el periodo de alarma. En concreto, el 37 % de las pequeñas y medianas empresas suspendieron parcialmente la actividad, mientras que el 19 % lo hizo de manera temporal durante dicho periodo.

Esta suspensión parcial o total ha incidido en la facturación de dichas organizaciones. De hecho, el 36 % de las pymes españolas ha visto reducidos sus ingresos durante el periodo de confinamiento y el 20 % no ha generado ningún ingreso durante dicho tiempo. Por otro lado, el 25 % de las pymes no vio afectada su actividad durante el confinamiento y el 13 % ha incrementado la actividad durante este periodo, lo que se refleja en la encuesta en el 25 % de las pymes que no han visto reducida su facturación, e incluso que la han incrementado mientras estaba vigente el estado de alarma.

Por sectores, la encuesta de Sage apunta que las áreas que más han visto incrementada su actividad han sido los servicios profesionales (asesorías y servicios legales), aunque dicho incremento no se ha visto reflejado en su facturación, con una reducción de la misma de un 10 %. El sector que más ha decrecido durante el estado de alarma ha sido la hostelería, con una caída del 90 %. Y por geografías, las pymes catalanas han decrecido un 36 % frente a las madrileñas, que han experimentado una caída del 43 %.