Los profesionales inmobiliarios se muestran optimistas sobre la evolución de la actividad en los próximos 3 meses

Coincidiendo con los primeros inicios de la actividad presencial de las agencias inmobiliarias en estas primeras fases de la desescalada y la paulatina vuelta a la normalidad en el mercado de compraventa de viviendas tras el confinamiento por el Covid-19, UCI y SIRA han puesto en marcha el I Barómetro Inmobiliario - ‘El sentimiento de mercado de los profesionales inmobiliarios’.

Se trata de un estudio que, de forma quincenal, analizará la percepción de estos profesionales. En concreto, esta edición analiza el sector durante la etapa de confinamiento, así como una proyección de la evolución de este mercado en los tres próximos meses.

¿Cuánto se ha paralizado la compraventa de inmuebles en España durante el periodo de confinamiento? ¿Cómo evolucionará la actividad en los próximos meses? ¿Cómo lo están viviendo las agencias inmobiliarias?

La percepción de una situación de cierto estancamiento en el sector durante el periodo de confinamiento y una perspectiva de futuro optimista son las principales conclusiones de este informe, realizado sobre una muestra de más de 1.100 profesionales inmobiliarios de diversos puntos del país.

El mercado inmobiliario durante el confinamiento

Como ha ocurrido en todos los sectores económicos, la paralización de la actividad durante estos dos últimos meses también ha incidido en el mercado inmobiliario. De hecho, la mayoría de los profesionales del sector asegura una caída en el número de clientes compradores de viviendas en este período. Así,un 35% de estos profesionales apunta que el descenso de compradores es de más del 50%.

Por su parte, los vendedores de viviendas durante el confinamiento han estado en situación de standby. Si bien no ha aumentado la perspectiva de venta, tampoco ha caído notablemente y para un 29% de profesionales inmobiliarios se ha mantenido estable. Como consecuencia, la cartera de inmuebles no se ha visto gravemente afectada; solo un 11% de estos profesionales asegura un descenso del 50% de su cartera habitual.

Un indicador positivo es que se confirma la estabilidad en el número de personas que trabajan en 7 de cada 10 agencias inmobiliarias.

El periodo de confinamiento y la reducción de la movilidad han afectado más a aquellos procesos y actividades que tienen una componente presencial. Las ofertas tramitadas: 6 de cada 10 profesionales del sector apuntan a un descenso alto e incluso radical. Asimismo, un 40% señala una reducción de más de la mitad de lo habitual en el cierre de operaciones. La buena noticia es que los precios no han sufrido grandes variaciones, según la percepción de un 53% de profesionales; mientras que un 29% apunta a un descenso moderado, de entre un 5 y un 10%.

¿Cómo será el futuro del sector inmobiliario en estos próximos tres meses?

Los profesionales del sector se muestran optimistas. En torno a la mitad cree que el interés de futuros compradores y vendedores de inmuebles se mantendrá estable o experimentarán un aumento entre un 5 y un 15% para ambos perfiles. La evolución de las carteras de inmuebles también se ve en clave positiva: un 65% apunta al aumento de entre un 5% y un 25% del número de inmuebles en sus carteras.

Además, la vuelta a la ‘nueva normalidad’ apunta también a un mejor escenario para las ofertas tramitadas, muchas de ellas paralizadas a causa del confinamiento: 6 de cada 10 profesionales estiman que estos trámites se estabilizarán y además son optimistas con la recuperación del número de visitas a inmuebles en los próximos tres meses. Ante este escenario, un 55% de los profesionales espera una estabilización e, incluso, un aumento de entre un 5 y un 15%, del cierre efectivo de operaciones en un futuro próximo.

Igualmente, un 55% de los encuestados apunta a una estabilización o descenso moderado del precio de los inmuebles. Y otra buena noticia, de acuerdo con esta visión, 3 de cada 5 profesionales inmobiliarios consideran que no habrá grandes cambios en las actuales plantillas de las agencias inmobiliarias.

Para Roberto Colomer, director general de UCI, “ahora es el momento de buscar nuevas herramientas y soportes que lleven a estos profesionales al cierre efectivo de sus operaciones. Los datos de este I Barómetro ponen de manifiesto que el mercado de compraventa de inmuebles sigue latente y no habrá grandes cambios. Durante esta fase de desescalada y en los próximos meses continuaremos analizando el comportamiento del mercado para ofrecer un nuevo análisis del sector”. Además, Colomer recuerda que “en cuanto a hipotecas se refiere, en UCI seguiremos trabajando, ahora más si cabe, para ofrecer soluciones personalizadas a cada cliente”.

Sobre la oportunidad e interés de este barómetro se ha manifestado Gerard Duelo, presidente del Consejo General de COAPIS quien valora “muy positivamente la iniciativa de UCI-SIRA para conocer de primera mano de los agentes inmobiliarios, cuál va a ser a su entender el comportamiento del mercado en las próximas semanas, y me alegran las buenas expectativas que el barómetro presenta”.

Por su parte, Alex Escudero Manager of Global Alliances and Business Development en la NAR (National Asociation of Realtors), la asociación de profesionales inmobiliarios más numerosa y con más prestigio de USA, ha destacado la relevancia de este estudio que tiene en cuenta “la opinión de los profesionales inmobiliarios españoles, protagonistas principales de esta industria, entre los cuales además, hoy contamos ya con el mayor número de miembros REALTOR en Europa, que son referencia en sus respectivos mercados por su formación, dedicación, pasión y profesionalismo”.