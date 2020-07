¿Cuáles son las perspectivas en el mercado inmobiliario?

Desde la crisis financiera del 2008 el porcentaje de la población española que pasó a vivir en régimen de alquiler se ha duplicado, pasando de apenas el 12% de la población a más de un 25%. Propify, la plataforma de servicios para alquileres de vivienda habitual, analiza el pronóstico del segundo semestre del año. ¿Cómo se comportará el mercado?

“Este tipo de tendencia es la normalidad en países de economías desarrolladas como podrían ser Alemania o Inglaterra, en donde entre el 30-50% de la población reside en régimen de alquiler. Aunque difícil de pronosticar el número, el crecimiento del porcentaje de la población que pasará a vivir en régimen de alquiler será significativo. Hay varias razones, que además de las ya intrínsecas pre-Covid19, van a acelerar este proceso, y en muchas ocasiones están relacionadas con la realidad de que a corto-medio plazo comprar una vivienda puede que no sea la mejor opción”, sostiene Óscar Bedoya, director ejecutivo y cofundador de Propify.

Acceso a crédito hipotecario

Si algo aprendieron los bancos durante la crisis financiera del 2008 es que los precios de los inmuebles no se revalorizan eternamente, y que el riesgo de que un deudor hipotecario no cumpla con sus obligaciones es elevado. Si a esos dos puntos les sumamos las medidas regulatorias impuestas en los últimos años para la cesión de créditos hipotecarios, entendemos por qué en los siguientes meses, incluso años, el acceso al crédito puede que no se haga más que dificultar para un importante porcentaje de la población.

¿Por qué afectará más ahora? El riesgo de que la persona hipotecada se quede sin trabajo, o que entre un ERTE, ha aumentado muchísimo desde los inicios de la pandemia, y los bancos lo van a tener muy en cuenta hasta que la economía entre en una estabilización positiva.

Mayor oferta de vivienda en alquiler

Hace 10 años que no se veía que en ciudades como Madrid y Barcelona, las de mayor presión en el precio sobre la oferta de alquiler, tuvieran más oferta que demanda, lo que está implicando una reducción de precios generalizada.

La oferta de viviendas en alquiler a largo plazo ha subido en gran parte porque: el turismo, y los estudiantes o trabajadores temporales extranjeros o nacionales, se ha reducido; especialmente en estas zonas con alta demanda de alquiler, así que muchos propietarios han decidido pasar sus propiedades a alquiler de largo plazo.

Futura bajada de precios de compra-venta

Se pronostica bajada en los precios de compra-venta, con lo que muchas personas que estaban pensando en comprar una vivienda para dejar de vivir de alquiler, aplazarán su decisión a la espera de que bajen más los precios. El pronóstico para alcanzar ese mínimo es difícil de predecir sin saber qué pasará con la macroeconomía, pero desde luego no se espera en menos de 6 meses.

En resumen: a la bajada de los precios del alquiler por el aumento de la oferta se une el aplazamiento de la decisión de compra por lo que las cifras de población que vive en régimen de alquiler va a continuar creciendo de aquí a final de año, donde quizá veamos cifras históricas para España.