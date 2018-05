Lo que necesitas saber antes de empezar a convertirte en bróker

CONTENIDO PATROCINADO

El mercado económico, la bolsa, las inversiones, los bróker… Todos esos términos están ligados a un sector que muchos miran con tentación, creyendo que se tata de un lugar repleto de ventajas y beneficios, capaz de dar dinero a espuertas sin apenas sufrir riesgo alguno.

Tremendo error. El mercado bursátil es un terreno complicado, uno que requiere de una extensa formación y preparación, además de un largo aprendizaje a base de práctica y experiencia con el que poder trazar estrategias contundentes y que de verdad supongan una rentabilidad importante para los valientes que se lancen a ello.

Hoy en día, con internet, la figura de los bróker online ha cobrado muchísima fuerza en el público generalista. Son plataformas en línea a través de las cuales cualquiera puede sumergirse en este mundillo y empezar a operar comprando o vendiendo activos; sin embargo, es más que importante conocer previamente una serie de términos fundamentales antes de empezar a plantearse nada. Y aquí te los vamos a explicar todos.





Los tres términos clave para el bróker

Antes de que empieces a dar bandazos dentro del mercado bursátil, debes conocer estas palabras clave para poder empezar a actuar sin miedo a moverte sin saber nada:





Forex

¿Qué es el Forex? Esta es la primera pregunta que debes hacerte y resolver antes de sumergirte en el mundo de las inversiones y de los broker en línea. El Forex no es más que el mayor mercado de divisas del mundo entero.

Para que puedas hacerte una idea de su importancia y magnitud, estamos hablando de un sector que mueve, día a día, más de cinco mil millones de dólares a través de la compra y la venta de activos. Es decir, los especuladores, accionistas y todos aquellos que se sumergen en él contribuyen en un flujo de dinero que resulta mareante tan solo de pensarlo. Si hacemos unas matemáticas sencillas, hablamos de cerca de dos billones anuales de dólares estadounidenses.

Una de sus peculiaridades es que no está restringido por las regulaciones financieras de ningún país o región del planeta, como también que no hay bienes materiales de ningún tipo en su interior. No obstante, los CFD (Contratos por Diferencia), el instrumento con el que los inversores generan dinero a través de la compra y la venta, aprovechando las diferencias de precio de las fluctuaciones del mercado, sí están sujetos a estas normativas.





Divisas

Probablemente, la cuestión que te bombardea en el mismo momento que lees el concepto de Forex: ¿Qué son las divisas? Su definición más sencilla y fácil de entender es que son el dinero de otros países, la moneda de otras regiones ubicada en depósitos bancarios.

Su importancia dentro de este mercado es precisamente la fluctuación que se da. Las regiones con diferentes tipos de divisa ven cómo su valor oscila en función de diferentes elementos que influencian considerablemente, tales como la inflación, el crecimiento a nivel económico, los índices de consumo y un largo etcétera que determina el comportamiento económico de un país.

Así, aprovechando las diferencias de valor que hay, por ejemplo, entre el dólar y el euro (por citar dos monedas cualesquiera) los traders logran realizar movimientos bursátiles con los que intentar generar más dinero. Es muy importante valorar la situación del país cuya moneda se quiere aprovechar para poder trazar un plan con el que desgranar su futuro comportamiento a la hora de buscar la rentabilidad.





Trading

Es una pregunta que no podía faltar, y el fundamento de todo esto de las inversiones y los bróker tanto online como tradicionales. ¿Qué es el trading? Su definición literal, procedente de su traducción es “trato, actividad comercial o negocio”; su definición dentro del sector económico no dista mucho de esta, ya que se trata de la compraventa de activos dentro de los mercados de tipo financiero.

Tiene dos variantes bastante importantes, el trading a largo plazo y el trading intradiario. El primero es el que hace referencia a todas esas operaciones que se realizan con la perspectiva de conseguir rentabilidad al cabo de los meses y el segundo se basa en aquellas que se hacen día a día, que aprovechan la volatilidad de ciertos activos para obtener beneficios. Y es que, resumiendo mucho, el objetivo del trading no es más que hacer la compra más barata posible para conseguir la venta más cara.

Conociendo estos tres conceptos ya tienes un mínimo de conocimiento. Estos tres son los grandes pilares de los brokers actuales, pero son solo el comienzo. Hay muchísimo más por aprender y, sobre todo, por dominar dentro de este sector para conseguir aprovecharlo realmente y evitar caer en los errores de novatos. Aunque te adelantamos que no hay inversor perfecto.