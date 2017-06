Estas son las 13 mejores empresas de Europa para trabajar en 2017

Great Place to Work®, referente internacional en consultoría de investigación y gestión de RRHH, acaba de anunciar las 125 empresas reconocidas, por sus empleados, como los Mejores Lugares para Trabajar en Europa. El estudio se ha realizado a más de 740.000 profesionales en más de 2.300 organizaciones europeas. El ranking lo encabezan Mars, en la categoría de multinacionales; la consultora francesa Davidson, en la clasificación de grandes compañías, por cuarto año consecutivo; la especialista en consultoría tecnológica Cigni, entre las Pymes, y la tecnológica Rackspace International GmbH entre las microempresas. La Lista certifica anualmente 25 organizaciones multinacionales (que operen en al menos tres países), 30 en la categoría de grandes empresas (con más de 500 empleados), 50 pymes (50-500 trabajadores) y 20 microempresas (20-49 empleados).









España, el sexto país con mayor representación

Este año, Reino Unido vuelve, al igual que el año pasado, a ser el país con mayor número de compañías de la Lista (30 compañías reconocidas), seguido de Francia, que pasa del cuarto en 2016, al segundo país más prolífero del ránking (con 22 premiadas), y de Suecia y Dinamarca (que suman cada uno 18 empresas). Por su parte, España, junto con Países Bajos, ocupa la sexta posición con más representación, 13 compañías forman parte de la Lista de Mejores Empresas para Trabajar, de las cuales seis forman parte del “top ten” europeo.

De este modo, Mars en España ocupa el primer lugar de la lista; seguida de la compañía de Recursos Humanos, TheAdecco Groupen el segundo lugar; en un tercer puesto, la tecnológica Cisco; la biofarmacéutica AbbVie, en una cuarta posición; en un sexto lugar, la aseguradora Admiral Seguros (Balumba & Qualitas); y ocupando el octavo puesto, la biofarmacéutica Amgen.

Además, otras seis multinacionales Best Workplaces españolas han sido reconocidas en la Lista Europea:

W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L. (15º), Mundipharma (16º), SAS Institute (18º), KIABI ESPAÑA (21º), JTI Iberia (22º), Kantar Worldpanel (24º). Este año, entre las pymes europeas reconocidas, se encuentra también la tecnológica española Visual MS, en el trigésimo sexto lugar.

Claves de los Mejores Lugares Para Trabajar en Europa

La mayoría de los Best Workplaces europeos pertenecen a cinco sectores, el de tecnología de la información, servicios profesionales, servicios financieros & seguros, manufacturing y producción, y sector retail.

Los empleados, responsables de evaluar sus lugares de trabajo han expresado las siguientes afirmaciones, evaluadas en el Trust Index©, como decisivas para que su empresa sea un ‘Best Workplace’:

“Las personas aquí son tratadas con justicia con independencia de su orientación sexual”. “Las personas aquí son tratadas con justicia con independencia de su raza”. “Este es un lugar seguro para trabajar”. “Las personas aquí son tratadas con justicia con independencia de su género”. “Cuando te incorporas a la compañía, te sientes acogido”.

Los premios se entregaron ayer en un evento celebrado en París, donde se puso de manifiesto que “el modelo de Great Place to Work® ayuda a cualquier organización, con independencia de su sector y área de actividad, a convertirse en un Gran Lugar para Trabajar para todos, las personas, el negocio y la sociedad” según Michael C. Bush, CEO de Great Place to Work® Inc.