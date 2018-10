¿Cómo mejorar las relaciones con los clientes?

CONTENIDO PATROCINADO Mejorar las relaciones con los clientes es uno de los objetivos fundamentales que cualquier empresa se tiene que marcar. Tenemos que tener en cuenta, que gracias a la mejora de las relaciones con nuestros clientes vamos a conseguir datos fundamentales para la mejora de nuestros negocios, generaremos compras recurrentes de clientes que ya previamente nos habían comprado, y en definitiva, estaremos mejorando la percepción que los clientes tendrán de nosotros, algo fundamental para poder crecer. Tenemos muchas herramientas que podemos utilizar, hoy en día, para mejorar las relaciones con los clientes. Desde algo tan sencillo como crear encuestas online en Typeform para poder evaluar el nivel de satisfacción de nuestros clientes con nuestra empresa y nuestros productos o servicios. Hasta llevar un registro detallado de qué es lo que hacen nuestros clientes cuando entran en nuestra página web para poder mejorar en todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos ofreciendo. Vamos a echarle un vistazo a las claves para mejorar las relaciones con los clientes de una vez por todas a través de sencillos trucos que podemos poner en marcha sin apenas tener que involucrar a nadie de forma excepcional para conseguir resultados.

Pregúntales a tus clientes, ellos te responderán Muchos responsables de negocios se quejan porque no son capaces de dar con la clave sobre por qué un producto o un servicio que han lanzado al mercado no funciona. La respuesta la tienen delante de sus ojos, tan solo tienen que preguntarles qué es lo que no les ha gustado y los clientes contestarán. Lo único que hay que hacer es tratar de utilizar formatos que los clientes conozcan para las preguntas, como por ejemplo los formularios y las encuestas, y hay que hacer las preguntas correctas. Es importante sintetizar garantizando de esta forma que el cliente pierda el menor tiempo posible en contestar a las preguntas que hemos planteado. Además, también es importante saber que si queremos algo a cambio de nuestros clientes vamos a tener que dar algo a cambio nosotros también. Podemos incentivar a los clientes para que contesten dándoles descuentos que podrán utilizar en nuestros productos o invitándoles a elementos exclusivos que solo conseguirán si contestan a esa encuesta para nosotros. Nosotros estaremos dando algo a cambio, pero ganaremos mucho más ya que con su información vamos a poder mejorar esos productos o servicios que no funcionan y volver a lanzarlos al mercado mejorados.

Mantén la información de tus clientes actualizada Otra de las claves a la hora de trabajar la relación con nuestros clientes de forma adecuada, es mantener actualizada toda su información. A través de un CRM podemos gestionar toda la información de nuestros clientes, sus datos, su historial de contactos con nuestro sistema de soporte, los correos electrónicos que nos han enviado, las llamadas que hemos realizado y que ellos nos han realizado... en definitiva, vamos a poder tener todo centralizado para ofrecer el mejor soporte posible a todos nuestros clientes y que se sientan realmente atendidos y queridos por nuestra empresa.