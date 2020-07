¿Es mejor comprar o alquilar un piso actualmente?

Contenido patrocinado

Una de las formas de ocupar una vivienda en la actualidad es mediante el alquiler de pisos, dado que permiten contar con un espacio privado como hogar propio. Sin embargo, si te embarga la duda al no tener claro si es mejor comprar o alquilar un inmueble, en este artículo te vamos a ayudar para que puedas tomar la decisión indicada. Una decisión difícil de tomar Si quieres comprar o alquilar un piso al propietario, existe la posibilidad de que puedas tener dudas respecto a las dos opciones, de manera que no tengas claro cuál puede ser la más rentable. Por lo tanto, hemos seleccionado para ti varias diferencias entre cada una de ellas, para que de esta manera sea más fácil elegir la más indicada para ti. Motivos para comprar Uno de los principales motivos por los que comprar un piso se trata de la pertenencia. Esto genera una sensación de propiedad que puede mejorar tu bienestar y el de tu familia, ya que de esta manera sabrás en todo momento que te pertenece, hasta que decidas venderla. De igual manera la sensación de logro e independencia puede ser satisfactoria, lo cual terminará mejorando tu calidad de vida. Incluso vas a tener la seguridad de que el piso quedará como herencia para tu familia, por lo que podrás asegurar un espacio propio para tus hijos. Además de tener total libertad para realizar las reformas y los cambios que quieras, sin tener que pedir permiso a nadie. Ya sea cambiar el color de una pared, colocar una piscina, ampliar un espacio y todo lo que se te ocurra, algo que no es posible con los pisos alquilados. También se trata de una excelente inversión a largo plazo, ya que el precio de compra puede revalorizarse con el paso del tiempo, por lo que si quieres vender la vivienda, el precio será más alto que en el momento de su compra. Por otra parte, en caso de que quieras adquirir tu vivienda por medio de una hipoteca, cuando finalice el pago de la misma, no vas a tener ningún tipo de preocupación sobre el pago de una mensualidad fija, para así poder asegurarte un lugar para vivir. Por último, la compra de un piso te puede ayudar a mejorar tu situación financiera, dado que la renta aumenta con el paso de los años, mientras que las cuotas de una hipoteca pueden ser las mismas, dependiendo del contrato que hayas firmado con la entidad financiera. Por tales motivos, comprar un piso puede ser una excelente opción en la actualidad, ya sea para poder disfrutar de una sensación de pertenencia, un espacio propio y una mayor rentabilidad, a pesar de realizar un desembolso inicial alto. Sin embargo, existen muchas formas de financiación que pueden hacer más sencillo el proceso de poder encontrar un piso en poco tiempo. Motivos para alquilarlo Cuando se trata de alquilar un piso, no tienes que ofrecer una cuota inicial para reservar la vivienda, por lo que resulta un menor coste al principio para comenzar a vivir en el piso. Tampoco debes comprometerte a vivir en un solo lugar durante toda tu vida. Con el servicio de alquiler de viviendas vas a tener más flexibilidad, ya que la finalización del contrato puede ocurrir en el momento que lo desees, para así poder mudarte a una nueva propiedad, ya sea dentro o fuera de la ciudad. Esto puede resultar útil si te gusta viajar con frecuencia y no quieres quedarte anclado en un lugar específico, o bien, si por motivos laborales debes viajar constantemente a otras ciudades o países. Por otro lado, si se necesita realizar alguna reparación que no haya sido provocada por ti, es el dueño de la propiedad quien debe encargarse de realizar la reparación, por lo que podrás evitar este tipo de gastos. Los trámites para el alquiler del piso pueden ser más rápidos y sencillos, de esta forma en poco tiempo vas a poder vivir en tu nuevo hogar. Además, la posibilidad de alquilar te brindará más acceso a esas zonas, donde el precio de compra podrá resultar muy elevado. Ambas opciones tienen sus propias razones por las que pueden ser una excelente inversión en la actualidad, sobre todo cuando se trata de poder encontrar un espacio en el que vivir. Ahora que conoces cada una de ellas, vas a poder elegir con mayor facilidad. En el momento que quieras comprar o alquilar una vivienda, podrás contar con dos formas de hacerlo. Una puede ser a través de una inmobiliaria y la otra por medio del trato directo con el propietario. Alquilar o comprar una vivienda a través de agencias intermediarias tiene sus propias ventajas, ya que en el momento de gestionar todos los documentos, éstas pueden ofrecer la asesoría necesaria para conseguir el piso ideal. Sin embargo, alquilar o comprar un piso a un particular ofrece beneficios que también puedes aprovechar. El primero de ellos se trata de la capacidad de negociación Dado que vas a tener que hablar directamente con el dueño del piso, la posibilidad de negociar el pago del alquiler o la compra de la vivienda puede ser mejor, consiguiendo así que ambos podáis llegar a un acuerdo. Evitas las comisiones Por lo general, las agencias inmobiliarias, como intermediarias durante el trámite, cobran dos meses por adelantado de renta, por lo que resulta en que debes pagar un poco más del valor indicado, tanto en el alquiler como en la compra. Por otro lado, puedes encontrar en internet plataformas donde los mismos dueños suelen ofrecer sus pisos. Ésta puede ser una opción que permita facilitar el proceso de búsqueda, permitiéndote de esta manera contactar directamente con el propietario para concretar una cita, sin tener que esperar que los agentes inmobiliarios cuenten con disponibilidad. Con el trato directo vas a tener más oportunidades de poder vivir donde quieras, ya que no te vas a encontrar limitado por las opciones que ofrece una inmobiliaria. Sin embargo, no debes olvidar que antes de comprar o alquilar algún tipo de vivienda, debes tener en cuenta algunas precauciones, como asegurarte de que se trata del dueño de la propiedad, o que el precio y las cláusulas del contrato sean justas, aspectos que deberás considerar para poder encontrar la vivienda ideal.