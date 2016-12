Masaltos.com: zapatos de hombre con alza para no llamar la atención por bajito

Viernes noche. Fiesta en casa de tu mejor amiga. Mides 1,65 y con los tacones que tienes preparados vas a llegar al 1,72. Lucir esbelta es uno de los planes para hoy. Pero, ¿qué vas a hacer con tu novio? Él mide 1,68. Y, lo que menos te apetece es que sea más bajito que tú. Para eso llegó Masaltos.com. Una empresa pionera en España y en el resto del mundo. Son zapatos para caballero con alza. Nadie se da cuenta de la trampa salvo quien la lleva puesta. Subidón de altura y autoestima a la par.

Los expresidentes José María Aznar y Nicolas Sarkozy los usan. Y es que, la altura de las personas está estrechamente vinculada con un nivel superior de estudios y mayores ingresos. Ocurre lo mismo con la riqueza de los países, vinculada de manera proporcional a los centímetros que miden sus habitantes: cuanta más rica es la zona, más gente alta alberga.

Así, hace 23 años nació Masaltos.com. Ahora al mando de la segunda generación, siguen con mismo objetivo: hacer zapatos para ser más alto sin que la persona que está en frente se dé cuenta. Pioneros y referencia en el sector zapatero, también lo son en el online. Pueden presumir y presumen de ser la página web más antigua de Andalucía.

Una empresa sevillana que nació sin ayuda alguna, en la que no creían ni los bancos, vende en 91 países. Recibiendo el grueso de Europa y EEUU. Sin embargo, pese a lo que se puede pensar, son los países sonde más porcentaje de altos hay donde se vende más. Según, el director general, Antonio Fagundo, la moda está en no resaltar. Ni por bajito, ni por alto.

¿Por qué solo vendéis zapatos de caballero?

En 2010 sacamos una línea de zapatos para mujeres, pero ellas tienen tacones y el alza oculta no funcionó.





¿Son sanos estos zapatos?

Son muy cómodos, son muy sanos, son beneficiosos para la salud. Hay estudios que dicen que las personas que andan con el talón elevado, andan más erguidos y consiguen corregir pequeñas desviaciones de la columna vertebral. Además, dan muchísima seguridad a la gente que las lleva, se sienten más altos.





¿Dónde fabricáis?

En España e Italia. En Italia en Ferrara y en España en La Rioja. De Italia siempre hay que estar atento. Lo que sale ahora allí, se lleva dentro de poco en el resto del continente.





¿Cuál es vuestro mercado fuerte?

España es un mercado muy fuerte, pero en Reino unido y Alemania también. Vendemos en 91 países. Estamos en todos los continentes, pero el grueso lo tenemos en Europa porque no hay fronteras, es mucho más fácil vender y enviar. Lo interesante de nuestro negocio es que el 90 por ciento lo hacemos por internet, desde Sevilla. Y casi el 70 por ciento de nuestros ingresos vienen de fuera de nuestras fronteras.





¿Quién os hace la competencia?

No tenemos competencia. Hay competidores en Asia, porque lo fusilan todo a precios muy bajos. En la India hay zapatos con nuestra idea, pero no con nuestra calidad, entonces no se les puede considerar competidores.





¿Qué es lo mejor que os ha pasado?

Internet. Hemos conseguido vender un producto específico y bueno en todo el mundo. Así logramos sortear la crisis española.