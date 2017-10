Cómo saber a quién contratar si tu intención es innovar

Tengas una start up, una pyme o una gran empresa, decidir a quien contratar para invertir en innovación nunca es fácil. En un mundo como el actual, en el que los negocios y líneas de actuación cambian diariamente, en el que las nuevas tecnologías avanzan con pasos de gigante, tener un equipo de innovación que te mantenga a la vanguardia de tu sector es imprescindible. Las grandes empresas también tienen claro que si no innovan "en diez años hemos muerto", como decía el vicepresidente de Amazon XXXX

Y una vez que has decidido apostar por la innovación, ya sea en el sector tecnológico, de producción o de negocio, debes decidir cómo contratar perfiles que se adapten a las necesidades de tu empresa. Grandes representantes de compañías punteras como Uber, Karperski, Amazon o Room Mates Hotels asistieron la pasada semana al South Summit en Madrid y allí dieron algunas de las claves que usan cuando tienen que contratar.

Innovar en el ADN de la empresa

La empresa de transporte Uber busca mejorar poco a poco su encaje en España, mientras lucha por cambiar la legislación para desarrollarse como ha hecho en otros países. Sin embargo, no ha renunciado a la innovación, como explica su responsable para España Juan Galiardo. Uber acaba de lanzar su servicio de comida a domicilio UberEats y participa en hubs tecnológicos para el IoT (Internet of Things) como The Cube en Madrid.

Galiardo explica que "la innovación no es la tecnología, sino las personas que la crean" y destaca la importancia de saber a quién contratar cuando el objetivo de la empresa es seguir a la vanguardia tecnológica. En Uber, asegura "todo el mundo tiene en mente la meta de innovar", pero no como algo abstracto sino que se incluye en los objetivos empresariales y los KPIs.

Además, asegura que es muy importante confiar en que tus empleados harán su trabajo. Para ilustrarlo utilizó una frase del fundador de Uber: "Let the builders build", literalmente, deja a los constructores que construyan. "No les presiones, la innovación tiene un proceso y hay que dejar que fluya", asegura Galiardo.

Contratar talento, puro talento

Una vez decidido que innovar estará en el ADN de la empresa, Galiardo asegura que a la hora de contratar hay que "centrarse menos en los equipos o en un proyecto en concreto y buscar más el talento, el puro talento, no las habilidades tecnológicas".

Para el presponsable de innovación de la empresa de seguridad informática Kaspersky, Vartan Minasyan, también es importante el talento y, sobre todo, la actitud. Minasyan asegura que es muy importante preguntar a los candidatos "¿cuánto crees en esto?, ¿cuánta energía tienes para hacerlo?". En innovación "es posible que estés meses o años haciendo pruebas y experimientos técnicos sin obtener resultados" y para eso, la energía y la motivación es imprescindible.

Sin miedo al fracaso

Vartan Minasyan también explica que en Karperski tienen alrededor de 4.000 empleados y siempre buscan que tengan claro que "cualquier idea es lo suficientemente válida como para hablar sobre ella". El problema, explica es que "tienen miedo de fracasar", algo que considera muy importante para seguir innovando.

No tener miedo al fracaso o, incluso, haber fallado a la hora de montar una startap, porque los fracasos son también una forma de aprender. Es lo que aseguraba también Kike Sarasola, deportista de élite y fundador de los hoteles RoomMate. En una conferencia titulada 'Todos mis fracasos', aseguraba que hay que estar orgullosos y aprender de los fallos. Y eso, también debe mostrarse en un curriculum que no intente enterrar los proyectos fallidos entre todos los éxitos del candidato.