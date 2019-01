La importancia de un community manager

Contenido patrocinado Así como la publicidad ha evolucionado, los publicistas han cambiado su manera de promocionarla. En este área se han abierto las puertas a nuevos campos. Por ejemplo, los Community manager.¿Cuánto conoce el mundo sobre esta profesión?

¿Qué es un Community Manager? Un community manager es el profesional responsable de gestionar la presencia de una empresa o marca en redes sociales. Es un profesional de marketing digital que se hace responsable de gestionar y desarrollar la comunidad online de una marca o empresa en Internet Ayuda a construir, hacer crecer y administrar las comunidades en línea de una empresa o marca mediante diversas herramientas para manejar las redes sociales. Está a caballo entre la comunicación online y el marketing digital, pues debe tener un plan de acción específico y lograr unos objetivos marcados.

Beneficios del community manager Un Community Manager puede llegar a ser una pieza muy importante en una empresa, y fundamental para aumentar los beneficios, conseguir fama en el público y, en ocasiones, ayudar de gran manera a ascender a la empresa. Uno de los beneficios más importante que aporta es que se encargará de mejorar la imagen de la empresa en las redes sociales. Tendrás una persona encargada de tratar directamente con tu público, cercana y accesible, que se encargará de gestionar tus redes sociales se encargará de el trato directo con el público y logrará llamar la atención a diversos tipos de clientes. El Community Manager es la personificación de tu empresa o tu producto en las redes. Siempre debe mantener un buen aspecto a la hora de compartir contenido, buscando siempre la participación de la comunidad. La formación del community Manager Es importante a la hora de contratar o estar interesado en un Community manager, conocer que tipo de educación tiene. Un profesional que no tuvo la formación adecuada no te ayudará a ascender tu empresa de manera eficaz. Los expertos señalan que es preferible que posea experiencia en redacción en el campo del periodismo o bien en el de las relaciones públicas. El Community Manager debe tener un buen léxico y buena ortografía a la hora de crear la publicidad. Por otro lado, es necesario que cuenten con capacidad para analizar y optimizar de forma rápida. Crear contenidos y responder a los usuarios es una parte muy importante del trabajo, pero los community managers tienen que ser capaces de analizar los datos y determinar qué es lo que puede funcionar y que ideas no deben tomarse en cuenta. La función del community manager no es únicamente informativa. También debe comunicarse con la comunidad, escucharla y dar respuesta, relacionarse con ella utilizando el lenguaje de la publicidad. Un community manager es un apasionado de Internet y de las nuevas tecnologías, por lo que normalmente debería estar al tanto de las actualizaciones y nuevas aplicaciones estén recién lanzadas. Todo especialista en el mundo de las redes sociales debe estar en conexión constante con el mundo social. También es importante que actúe de forma rápida y creativa, básicamente como un diseñador gráfico, ya que se encargará de atraer al público mediante sus ideas, por lo tanto deben de llamar la atención. En caso de estar interesado, no dudes en buscar información donde puedas aprender de esta carrera. Puedes buscar el Curso de Community Manager de Marketing and Web. Existen muchas páginas que cuentan con diversos planes de estudios entre 3 a 6 meses, incluso mayor o menor tiempo. Como también puedes conseguir cursos que sean de forma virtual o presencial. Esta figura es fundamental a la hora de tener éxito en una empresa. Por lo que si deseas estudiar sobre esta carrera, solo estas a un click de hacerlo y unirte al mundo de la tecnología.