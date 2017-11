¿Se puede ser feliz en el trabajo? 10 claves para hacerlo posible

El 23,4% de los trabajadores españoles no es feliz en su trabajo, porcentaje que ha aumentado casi cinco puntos desde 2011 pese a la salida de la crisis, según la VII Encuesta realizada por Adecco sobre 'La felicidad en el trabajo'. Sin embargo, esta no es la única cifra alarmante. Esta caída de la motivación laboral se ha visto reflejada también en el absentismo laboral. De hecho, este problema costó a España 75.875 millones en 2016, un 24% más que en el año anterior, según refleja un estudio realizado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

Teniendo en cuenta estos datos, IMF Business School propone 10 claves para ser feliz en el puesto de trabajo:

1. El descanso es necesario. Muchos estudios demuestran que dormir al menos 6 horas al día es necesario para ser capaz de rendir y comenzar el día con energía.





2. Mantenerse activo de cuerpo y mente. Seguir aprendiendo no sólo en tu puesto de trabajo sino con cursos o estudios especializados es fundamental para mantenerse activo y motivado. Igual que practicar algún tipo de ejercicio físico, aunque se andar o subir y bajar escaleras.





3. Nada de procrastinar. El ‘dejar para mañana lo que puedas hacer hoy” aumenta el estrés y la falta de motivación. Es necesario llevar un control y ser organizado con las tareas pendientes para poder llevar la carga laboral al día. Es agotador dejar cosas a medias.





4. Seguir una buena alimentación. Según la Organización Mundial del Trabajo (OIT), las deficiencias alimentarias disminuyen la productividad hasta en un 20%. Es importante comer bien y de forma saludable, algo que a veces perdemos de vista cuando estamos trabajando.





5. Desconectar es necesario. Es muy importante aprovechar las pausas del horario laboral como la comida para tomar un poco de aire fresco y hablar sobre otros temas, no todo es trabajo. Además, hay que aprender a diferenciar la jornada laboral del tiempo libre. El simple hecho de trabajar en el momento que corresponda nos hace más productivos y ser más feliz, en general.





6. En la oficina como en casa. Es importante hacer de nuestro puesto de trabajo un lugar agradable, en el que nos guste pasar tiempo. Hay estudios que apuntan a que las personas con problemas de ansiedad, déficit atencional o hiperactividad tienen hipersensibilidad olfativa, por lo que incorporar algunos detalles como un ambientador con nuestro olor favorito puede traducirse en una mayor felicidad.





7. Flexibilidad ante los nuevos retos. Los cambios siempre conllevan nuevos aprendizajes, miedos y oportunidades. Por lo que es conveniente tomarlos con una actitud de apertura y flexibilidad.

8. Propicia un buen clima laboral. Tener una buena relación laboral con los compañeros es uno de los factores determinantes para ser feliz en el trabajo. Por ello, llevarse bien, ser respetuoso y amable, así como hablar de las preocupaciones y necesidades del día a día con el resto de trabajadores mejora el clima de trabajo.

9.Ser feliz es cuestión de actitud. Hay que mantener una actitud positiva, elegir ser y rodearse de personas optimistas en el trabajo. Algunos estudios han demostrado que la felicidad de una persona depende en gran parte de la felicidad de las personas de las que se rodea.





10. Sin miedo al cambio. Si verdaderamente no somos felices en nuestro trabajo, no debemos temer y buscar uno nuevo. Para Carlos Martínez, presidente de IMF Business School, esta situación se repite con bastante frecuencia: “Muchos de nuestros alumnos quieren especializarse y buscar un nuevo empleo en el que poder desarrollar sus capacidades y ser felices. Desde la escuela les ayudamos no sólo con su formación sino a estar al día de los cambios del mercado laboral, las nuevas tendencias y modelos de trabajo para que su cambio de trabajo o vuelta al mundo laboral sea lo más fácil y rápida posible”.