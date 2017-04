Así son los españoles que pasan de las redes sociales: vivir sin Facebook ni Whatsapp

¿Y si cuando te vas de vacaciones no tienes que hacerte fotos para subirlas a Facebook? ¿Y si no sabes todo lo que están haciendo tus amigos en Instagram en cada momento de su vida? ¿Y si tu jefe no pudiese bombardearte a Whatsapps incluso los fines de semana?

Suena idílico y muchos pensamos: lo haría si pudiese, pero es imposible. En realidad no. Son muchos los españoles que a día de hoy siguen viviendo sin redes sociales. La mayoría son personas de mediana edad aunque no todos, también hay gente jóven que ha decidido cambiar su forma de relacionarse con los demás. Así son los "desterrados" de las redes sociales:





Hombres, universitarios y autónomos

Requiere fuerza de voluntad pero desconectarse de las redes es posible. Según el último estudio de Redes Sociales de IAB, al que ha tenido acceso Teinteresa.es, los usuarios que no están en las redes sociales sí que están en internet, utilizan el email, leen noticias online y compran por Amazon, pero no tienen ni Facebook ni Whatsapp ni Instagram.

Son en su mayorñia hombres (un 62%) y con una media de edad de 40 años. Además, son personas con familia, la mayoría tienen uno o dos hijos, y tienen estudios universitarios (un 51% tiene carrera).

Quizá el dato más sorprendente de este estudio es la ocupación de estos desconectados de las redes. El estudio asegura que casi el 70% son activos y tienen trabajo. Mientras que solo un 15% son parados y menos de un 5 y 6% respectivamente son pensionistas y estudiantes.

Tener trabajo, estar continuamente conectado a la oficina, no es una excusa para utilizar las redes sociales. Se puede ser responsable laboralmente sin recurrir a Whatsapp para comunicarse. Para algo está el email, ¿no? Si es urgente, te pueden llamar.





No les interesan o no les gustan

En realidad, la mayoría de la gente que no ha tenido nunca redes sociales tampoco las echa de menos. Preguntados por qué no usaban las redes, un 40% de los no usuarios aseguraron que no tienen ningún interés ni creen que les vaya a gustar estar en las redes.

Sin embargo, aunque la falta de interés es el principal motivo, dependiendo de si son hombres o mujeres tienen otras preocupaciones. Los hombres aseguran que no se meten en redes porque quieren proteger su intimidad, compartir fotos u opiniones privadas no es prioritario en su vida. Sin embargo, las mujeres no están preocupadas por la falta de privacidad sino que aseguran que no tienen tiempo para dedicar a estar online.

