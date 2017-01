Por qué deberías invertir en carteles publicitarios

CONTENIDO PATROCINADO

Con la llegada de la publicidad a internet son cada vez más las empresas que invierten sus recursos en la red al considerarse uno de los medios más rentables, dejando los carteles a una especie de segundo plano. Sin embargo, nosotros te recomendamos que no los descartes todavía ya que, si sabes usarlos correctamente, puedes atraer a un mercado que no puedes conseguir a través de Internet.

¿Quieres saber cómo destacar con carteles publicitarios? Sigue leyendo para descubrirlo porque esto te interesa.

El poder de los carteles publicitarios

Vamos a suponer que hemos creado una campaña publicitaria a través de las redes sociales y que además, hemos puesto como alcance a toda España. El problema de esto es que este tipo de publicidad tan solo servirá si vendemos productos o permitimos contratar servicios de manera online, pero si tenemos, por ejemplo, un restaurante, raramente van a venir desde la otra punta de España a vernos.

Podemos limitar el rango de la campaña a nivel local o bien usar carteles publicitarios.

Estos carteles, si sabemos repartirlos a lo largo del municipio, atraerán al cliente potencial, siendo un recurso publicitario mucho más efectivo que las campañas online. Tienes que recordar que no todo el mundo utiliza Internet; si quieres atraer a un sector de la población más adulto, es posible que te gastes mucho dinero en medios sociales y no consigas los resultados esperados. A veces es mucho más efectivo un simple cartel, que una gran estrategia en internet. Otra de las ventajas de los carteles publicitarios es que ayudan a condensar toda la información que se quiere mostrar pero de una forma mucho más vistosa y atractiva, que incentiva a que el cliente venga a contratar nuestros productos o probar nuestros servicios. ¿Cómo puedo crear un cartel publicitario que me ayude a tener éxito? La empresa no debe de pensar que con cualquier cartel se puede ganar al cliente; existen auténticas empresas especializadas en la gestión de la publicidad, encargadas del estudio de tendencias y comportamientos humanos. Te aconsejamos darle un vistazo a carteles como estos, para darte cuenta del nivel al que nos estamos refiriendo. La idea es que crees un tipo de cartel en el que expongas exactamente lo que quieras transmitir al cliente, sin andarte con rodeos. Además, crea elementos que ayuden a hacerlo visible, a destacar sobre el resto de carteles con los que van a competir a tu alrededor. Recuerda que esto va a suponer una cierta inversión a considerar, por lo que no podemos crear cualquier cartel. Si no sabes bien cómo hacerlo, lo mejor es ponerse en contacto con una imprenta de calidad que nos pueda asesorar sobre todos los pasos a dar para lograr los mejores resultados. A sabiendas de lo importante que puede ser un cartel publicitario para poder promocionar tu empresa, te recomendamos que lo sopeses como una estrategia de publicidad que te puede ayudar a potenciar tu negocio, mucho más de lo que piensas.