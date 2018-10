¿Qué debemos saber antes de cambiar de compañía telefónica?

CONTENIDO PATROCINADO En muchas ocasiones, a las familias españolas no nos termina de convencer nuestra compañía telefónica, motivo por el cual acaban llegando a la conclusión de que la mejor solución es utilizar un comparador de telefonía e internet para ver otras ofertas que se adapten mejor a sus necesidades, pudiendo así ahorrar un buen pellizco económico, que nunca viene mal hoy en día. Sin embargo, una vez llamemos para comunicarlo, se convierte todo en un suplicio donde las negociaciones durante horas están a la orden del día. Y es que debemos de tener en cuenta distintos datos como la portabilidad o la permanencia que hayamos firmado al realizar el contrato. Seguramente ya te hayas visto inmerso en esta situación y sepas exactamente de qué estoy hablando, así que seguro que entenderás la importancia de comparar las ofertas antes de dar el paso para cambiar a otra compañía. ¿A cuál me cambio? Las ofertas de Yoigo en cuanto a internet son cada vez más apreciadas por todos los usuarios gracias a las grandes ventajas que traen consigo, y a la posibilidad de crear nosotros mismos nuestro combinado perfecto, eligiendo únicamente aquellas opciones que sepamos que vamos a utilizar y sin tener que pagar de más por ello. Además, tienes la posibilidad de contratar fibra óptica de hasta 300 Mb de subida y bajada, haciendo que no tengas ningún problema en el caso de que lo necesites para trabajar, te guste estar todo el día viendo películas, videos, series... e incluso que quieras iniciarte en el mundo de YouTube. En cuanto a telefonía, las tarifas móviles de Yoigo más económicas también las eliges tú. Puedes disfrutar de llamadas y GB gratis con un jugoso descuento, con el que pasarte horas hablando con tus amigos y/o familiares dejará de ser un quebradero de cabeza y el 4G hará que navegues a máxima velocidad allá donde te encuentres. No podemos olvidar la posibilidad de llevarte un móvil contigo. Todo esto es muy bonito si tenemos en cuenta la cantidad de dinero que podemos ahorrar en el proceso, sin embargo, queremos daros unos pequeños consejos a tener en cuenta antes de dar el paso y cambiarte de compañía.

Consejos antes de cambiar de compañía telefónica No dejes nunca de mirar diferentes ofertas y entérate bien sobre ellas. Créeme cuando te digo que merece la pena dedicar un par de horas a estudiarlas, leer opiniones y conocer qué compañía opera mejor en la zona donde vives. Al fin y al cabo, puede darse el caso de que no te merezca la pena realizar el cambio. Cuando estés convencido de cuál es la que quieres para ti, no dejes que todo se disuelva en una simple conversación telefónica. Antes de firmar nada, pídele a la persona que te ha propuesto esa oferta que te la envíe por escrito, de ese modo te evitarás pagar cosas que no habías pactado o que queden en el aire sin posibilidad de demostrar nada. En cuanto al tema de permanencias, debes conocer cuánto tiempo tenías contratado con tu antigua compañía antes de poder cambiarte, en el caso de que quieras irte sin cumplir el tiempo estipulado en el contrato, deberás hacer frente económicamente a una penalización.