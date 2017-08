¿Quién comprará el grupo Fiat Chrysler?

¿Un grupo chino gestionando Jeep, el coche americano por excelencia? Fiat lo desmiente, pero lo cierto es que las conversaciones de compra parecen estar a la orden del día entre varios posibles compradores.

El grupo automovilístico italounidense Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha asegurado que evalúa todas las ofertas que recibe de acuerdo con las partes interesadas, aunque ha comunicado a la Comisión Nacional para las Sociedades de Bolsa de Italia (Consob) que no tiene "nada más que decir" sobre los rumores de su posible venta a la china Great Wall Motor.



"De vez en cuando, FCA recibe consultas sobre potenciales transacciones estratégicas y las evalúa de acuerdo con las partes interesadas. De acuerdo con su política, el grupo no comentará rumores de mercado ni tiene intención de hablar sobre cualquier tipo de consulta", ha explicado la marca en un comunicado.

Además, FCA ha señalado que no tienen ningún tipo de información más allá de lo comunicado el 21 de agosto, cuando desmintió cualquier tipo de especulación sobre una posible oferta por parte de la firma china para adquirir la marca de todoterrenos Jeep o la totalidad del consorcio.









La china Great Wall, principal interesada



En el escrito aseguró también que la compañía está "plenamente" comprometida con su plan 2014-2018, logrando cada uno de sus objetivos "hasta la fecha".

Por su parte, el fabricante de vehículos chino confirmó hace tres días su interés por Fiat Chrysler Automobiles, aunque señaló que por el momento no ha entrado en negociaciones ni en contactos en relación con dicha compañía. En un comunicación remitida al regulador bursátil recogida por Europa Press, Great Wall señaló que ha "prestado atención" y ha llevado a cabo estudios sobre Fiat Chrysler, pero que estos movimientos no se han concretado. "Existe una incertidumbre sustancial sobre cómo procederá la compañía en relación con tal proyecto, el cual no debería afectar a los resultados financieros de la empresa", explicó la corporación asiática en dicho texto.

Asimismo, resaltó que la firma china no ha mantenido ninguna relación con la dirección del consorcio Fiat Chrysler y añadió que no se ha llevado a cabo ninguna negociación ni se ha firmado ningún acuerdo con ningún directivo de FCA.