¿Qué coche me puedo comprar?

Contenido patrocinado El mercado automotor ofrece un amplio listado de coches nuevos este año. En el último mes de septiembre de 2018 el coche más vendido fue el Peugeot 3008, seguido por el Seat Ibiza y el Seat León. La lista de los diez coches más vendidos en el mes, en que según datos del Anfac, se han matriculado 69.129 unidades, es la siguiente:

Peugeot 3008: 1898 unidades Seat Ibiza: 1847 unidades Seat León: 1680 unidades Dacia Sandero: 1592 unidades Peugeot 2008: 1496 unidades Citroën C4: 1372 unidades Toyota C-HR: 1371 unidades Citroën C3: 1320 unidades Seat Arona: 1314 unidades Peugeot 308: 1183 unidades

Lo más curioso es que el coche más vendido durante el mes de septiembre, no figura en la lista de los más vendidos en lo que va del 2018. En estos primeros nueve meses del año, la lista la encabeza el Seat León, seguido por el Seat Ibiza y Nissan Qashqai. Las cifras del primer semestre de 2018 muestran que el mercado de los coches nuevos se mueve a buen ritmo. Con respecto al primer semestre del año anterior, el incremento fue del 10,1%, lo que es aceptable tanto para fabricantes como para concesionarios.

Las características más buscadas Los coches equipados con motorizaciones diésel, tuvieron una retracción en las ventas comparativas en los primeros semestres 2017-2018. En el año anterior representaron el 48% de las ventas, y en 2018 cayeron a un 37%. Pero las ventas migraron hacia lo equipados con motores de gasolina, que representaron casi un 58% del total. En el mismo semestre del año anterior las ventas fueron de un 46%. Los que se mantuvieron casi estables fueron los eléctricos e híbridos, con un 5,8% del total. El segmento que más ha crecido es el de los SUV, en el que tomó la delantera el Nissan Qashqai, y los más pequeños Seat Arona, Peugeot 2008 y Renault Captur.

Lo mejores coches compactos Dentro del segmento de los coches compactos, los preferidos son: Volkswagen Golf Este clásico alemán recibió un restyling hace poco, y dispone de versiones de tres y cinco puertas y la familiar. Lleva más de 40 años marcando la tendencia de cómo debe ser un compacto, y es el compacto a derrotar para las demás marcas. Ofrece una variedad muy amplia de motorizaciones, incluyendo una híbrida y una eléctrica, además de las diésel y gasolina. SeatLeón Es un compacto español que se ofrece en versiones de tres, cinco puertas y familiar. Tiene la misma plataforma del VW Golf y el Audi A3, siendo el Golf diseñado y fabricado en Barcelona. En nada tiene que envidiar al propio Golf, aunque es más accesible en el precio. Audi A3 Modelo que tiene varios tipos de carrocería: cabrio, berlina, y las versiones de tres y cinco puertas. En el año 2016 recibió un restyling total, y pertenece al grupo de los compactos premium. Figura entre los 10 mejores compactos por su exquisitez interior. Mazda 3 Es un coche que acaba de recibir un restyling total, con una sola versión de cinco puertas. El diseño y la ligereza de su chasis, hace que su comportamiento en carretera sea extraordinario. Opel Astra Este modelo de Opel es ofrecido solo en carrocerías de 5 puertas y familiar, el Astra brilla como uno de los mejores compactos. Tiene un muy buen nivel de equipamiento y tecnología, que hace que esté por encima de los demás. Peugeot 308 El 308 es un compacto con todo lo necesario para el segmento, con una pantalla central táctil que maneja todas las funciones del coche. Tiene un muy buen comportamiento tanto en ciudad como en carretera. Mercedes Clase A Modelo con la alternativa de corte deportivo o premium. Es muy atractivo tanto en su interior como en su exterior, pero no tiene la calidad del Audi A3, ni el desempeño del BMW Serie 1. No obstante, comparativamente, es de los tres el más completo, y sobresale en diseño.

Las marcas más fiables En la gran cantidad de marcas que dominan el mercado de los coches en España, las elegidas como más confiables son Lexus, en primer lugar. Le sigue en el segundo puesto Honda (que no figura entre las más vendidas), Porsche, en tercer lugar y en el cuarto, la marca madre de Lexus, que es Toyota. Le siguen las alemanas BMW y Audi, Mazda, Jaguar, Kia y Subaru.

Los mejores coches del 2018 Los modelos que incluyen esta lista son considerados los mejores y de entre ellos se elegirá el que será mejor coche 2018. Entre los mejores están: Alfa Romeo Stelvio

Audi A8

BMW serie5

Citroën C3 Aircross

Kia Stinger

Seat Ibiza

Volvo XC 90

Consejos para comprar un coche nuevo El primer planteo que se debe hacer es saber cuales son las necesidades de cada individuo o grupo familiar, y qué uso se le dará al vehículo. Es probable que esté presente en la vida de una persona entre 8 y 13 años, por lo que se debe pensar a futuro. Así, en base a esas necesidades, se elige entre un compacto, familiar o todoterreno. Otro detalle importante a tener en cuenta es el tipo de motorización. diésel o gasolina. Los costes de mantenimiento no son menos importantes. El seguro y los impuestos a pagar se suman al presupuesto. El precio es también un factor importante. Los concesionarios tienen variaciones en los precios que oscilan en un 10%. Si el coche será financiado, hay financieras que tienen pocas exigencias, pero resultan más caras las mensualidades. Lo más aconsejable es concurrir a un concesionario con una idea preestablecida, descartando los que por nivel de equipamiento o presupuesto, no son los elegidos. El listado de coches nuevos en el 2018 es variado y muy atractivo. Cada uno de los factores mencionados, son importantes al momento de tomar una decisión tan trascendental.