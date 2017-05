España es mejor que Estados Unidos en 11 de estos 13 aspectos de la vida

Todo lo americano parece mejor: su espíritu emprendedor, la agilidad de sus empresas, su protección de la libertad de prensa, su poderío militar. Casi todas estos apreciaciones son ciertas. Pero en el relato habitual se suele obviar que, en el grueso de los aspectos que más importan (salud, seguridad, longevidad), España supera con creces al país trasatlántico.

Esa conclusión está reforzada con los datos del grupo If It Were My Home, que en su página Comparar Estados Unidos Con permite ver las diferencias entre países en 13 aspectos de la vida.

Calculan las probabilidades de que te ocurran cosas malas en la vida (ser asesinado, mortalidad infantil, acabar en la cárcel, quedarte en paro).

Así, por ejemplo, es 3,6 veces más probable que te quedes en paro si eres español que si eres estadounidense. Del mismo modo, si tu hogar es España y no Estados Unidos, ganarás de media un 43% menos de dinero.

Ahí terminan las facetas en las que es mejor nacer en el país americano. En el resto, 11 variables medidas, España sale beneficiada.

Es, para empezar, un país donde la vida se respeta más: las probabilidades de ser asesinado son un 85% menores (0,60 de asesinatos por cada 100.000 habitantes frente a los 3,8 de Estados Unidos), y las de acabar en prisión un 80% más bajas (141 presos frente a 698 por cada 100.000 habitantes).

España es más ecológica: se gasta un 60% menos en electricidad y un 50% menos de gasolina.

Aunque se gana considerablemente menos, también se gasta mejor: en Sanidad, un 70% menos con mejores resultados. El gasto total per cápita, sumando público y privado, es de 2.500 euros al año en España, frente a los 8.000 euros de Estados unidos.

Pero gastar poco no significa tener peores resultados. Es un 33% menos probable morir si eres un bebé aquí que allí (mueren 3,3 infantes de menos de un año en España por cada 1.000 nacimientos, frente a 6,2 de Estados Unidos). La esperanza de vida es casi dos años superior: 81,4 frente a 79,5.

Hay un 30% menos de desigualdad de clases, es decir, es una sociedad más permeable (medido con el índice Gini de distribución de desigualdad en los ingresos de los hogares, que es de 32 para España y de 45 para Estados Unidos). Hay, además, un 8% más de tiempo libre. Tenemos, eso sí, un 25% menos de descendientes.

En general, casi todos los países europeos avanzados superan a Estados Unidos en casi todos estos aspectos vitales, salvo en el de los ingresos. Este es el ejemplo de Alemania.