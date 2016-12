Por qué los bancos todavía pueden resistirse a pagar las cláusulas suelo

La posición general de los bancos españoles afectados por las sentencias que declaran nulas las cláusulas suelo es que no pagarán ‘motu proprio’ a los afectados, que tendrán que reclamar uno a uno.

“Los bancos afectados están abiertos a una interlocución directa con sus clientes”, dice la Asociación de Banca Española (AEB), ya sea a través de las sucursales o en sede judicial.

Mientras las asociaciones de consumidores piden al Gobierno y al sector una solución pactada y global, los bancos se enrocan y buscan individualizar las sentencias y las devoluciones de dinero.





Cierran la puerta a la negociación

La sentencia del Tribunal de Luxemburgo de la UE es clara. Las cláusulas nulas deberán devolverse completamente, desde que empezó a afectarles la bajada de los tipos, y no desde la sentencia del Tribunal Supremo de 2013. Se estima que hasta dos millones de hipotecas pueden estar afectadas, pero los bancos no están dispuestos a devolver el dinero de forma automática.

“Hacer algo colectivo supondría que se cometerían injusticias porque los clientes que no han reclamado no tienen derecho a la devolución de las cláusulas suelo”, explica en Capital Radio Rubén Manso, ex inspector del Banco de España.

En realidad, una vez que se reclame es prácticamente seguro que se acabarán devolviendo las cantidades cobradas indebidamente. Cuestión aparte será el tiempo que se tarde en conseguirlo a través de los tribunales.





Una solución como en las preferentes

Manso recomienda una suerte de “solución intermedia” similar a la que se hizo con las preferentes en las que se daba una “devolución automática a todas las personas que reclamen” en las entidades bancarias para evitar colapsar la justicia.

Las asociaciones, por su parte, recomiendan sumarse a las macrodemandas que ya están en marcha y que previsiblemente empezarán a desbloquearse a partir de enero, con la sentencia de Luxemburgo como palanca.

Los partidos también han aprovechado para dar su opinión sobre el tema. El PSOE se ha reunido este jueves con varias asociaciones de afectados y ha asegurado que prentende impulsar en el Congreso una iniciativa parlamentaria para buscar soluciones extrajudiciales.

Según el PSOE la inciativa estará lista “en semanas” y pretende encontrar un acuerdo “rápido y a coste cero” para que los afectados “puedan cobrar” todo su dinero.





El Sabadell niega que le afecte

La mayoría de bancos ya ha asumido que tendrá que desembolsar alrededor de 2.500 millones, según estima Goldman Sachs, y están empezando a calcular cuanto supondrá el golpe en sus balances. Bankia ha cifrado en 200 millones el impacto de la sentencia del TJUE; Banco Popular estima 334 millones; BBVA, el más afectado por la resolución, sube hasta 1.200 millones.

El Sabadell es una de las entidades que se niega a pagar. Asegura que sus cláusulas suelo están redactadas de forma totalmente transparente. Según el banco catalán, esta sentencia no les afecta en ningún caso ya que sus productos no han sido declarados nulos.

El Tribunal Supremo ya había declarado las cláusulas suelo como abusivas en 2013. En una sentencia similar a la del tribunal Europeo, aunque difieran en los tiempos. Sin embargo, los bancos españoles podrían no estar tan dispuestos a abrir la caja pese a asegurar que “aceptan las sentencias de la justicia europea”. Habrá que esperar a que los juzgados españoles empiecen a aplicar la resolución europea a los casos concretos.