5 avances agroalimentarios que demuestran que la tecnología está llegando al campo

El sector agroalimentario en España es el primer sector industrial en facturación, con un volumen de negocio de alrededor de 96.400 millones de euros anuales. Un mundo, el del campo y la agricultura, que siempre ha sido muy tradicional y cuya modernización anda con pies de plomo. Sin embargo, en los últimos años el avance de las nuevas tecnologías no ha dejado indiferente a ningún ámbito y tampoco al agroalimentario.

Según Randstad, este sector es uno de los que mejores perspectivas de crecimiento en empleo tienen a futuro. Unos puestos de trabajo que no son solo en el campo, sino también relacionados con el mundo de las TIC, programadores y desarrolladores de producto. Hay varias ramas de investigación tecnológica que empiezan a estar normalizadas en las empresas de explotación agraria y otras que todavía están por despuntar.

Según un estudio de AgFunder, empresa especializada en inversión en innovación agrícola, desde 2013 a 2015 la inversión en estos negocios ha aumentado desde los 900 millones de euros a los 4.600. Además, aseguran que se espera un aumento de las inversiones en los próximos años.

Estas son cinco de las tendencias principales dentro del sector agTech a nivel mundial.

Sensores, Big Data y Software de gestión

Es una de las mejoras que más se utiliza a día de hoy. Consiste en utilizar sensores que recopilan datos y monitorizan variables agrícolas o que influyen en el ciclo agrícola. Posteriormente, con esos datos se utiliza un software de gestión de Big Data que interpreta las variables y aporta información importante al agricultor para modificar sus cosechas de forma que sean más productivas.

Estos sensores y datos pueden gestionarse a través de aplicaciones móviles. Muchas ellas como las españolas Cubenube o Bynse las desarrollan a medida dependiendo de la empresa y el tipo de cultivos que tenga.

Robótica y tractores autónomos

La conducción autónoma y la robótica también han llegado al sector agroalimentario. Lo último para las cosechas es la llegada de gigantescos vehículos que no necesitan conductor y que pueden ser controlados por el agricultor desde una app. Estos tractores autónomos tienen un sistema de GPS y sensores para evitar obstáculos y, pese a que la legislación no permite que circulen por carretera, no hay ninguna ley que les impida 'trabajar' el campo.

Además, otros avances como drones o robots de control de las cosechas también se están haciendo hueco en los cultivos. Estos drones pueden utilizarse para supervisar los campos o aplicar fertilizantes de forma más precisa y segura. Es el ejemplo de dos empresas vascas (Airestudio e Ibermática) que utilizando drones y satélites controlan la presencia de vertidos en el agua.





Biotecnología y Big Data Biológico

La biotecnología agraria no es una novedad dentro del sector, los agricultores seleccionan semillas y especies que sean más productivas. Sin embargo, ahora a través del Big Data Biológico es posible hacer esa selección con mucha más precisión y productividad.

eCommerce agroalimentario

Pero no solo dentro del campo se implementan mejoras tecnológicas. También en el ámbito del ecommerce y las importaciones y exportaciones se está avanzando mucho. Las nuevas tecnologías permiten poner en contacto a vendedores y compradores en distintos países del mundo para poder encontrar nuevas oportunidades de negocio que antes estaban reservadas a las multinacionales.

Es el caso de los españoles de Freshdeal, que han creado un marketplace especializado en frutas y verduras y que ya tiene presencia en 122 países.

Granjas verticales para SmartCities

La falta de espacio en las ciudadaes y la necesidad de los consumidores de adquirir productos locales ha hecho que se desarrolle este concepto de 'granjas verticales'. Esta tecnología se basa en la idea de transformar espacios urbanos, de grandes ciudades, en huertas de alta productividad. Según vayan avanzando la creación de SmartCities se desarrollarán también estas nuevas tecnologías que permitan las granjas verticales.