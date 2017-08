Tot-em: así son los collares con ondas grabadas que ves todo el tiempo en Instagram

Seguro que has visto en Instagram alguno de estos diseños. Collares, pulseras o figuras de madera o plata con forma de ondas de voz, risas o cualquier otro sonido. Es la tendencia Tot-em, joyas personalizadas a las que puedes dar un significado propio, complementos que son únicos para cada persona.

Tot-em nace hace dos años de la mano de Javier Pérez y Javier Jiménez, dos jóvenes que se conocieron estudiando Ingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid y que con 22 años se lanzaron a emprender. En Teinteresa.es hemos hablado con ellos.

En solo dos años de vida ya habéis vendido 30.000 unidades de Tot-em. ¿A qué creéis que se debe este éxito?

Creemos que el éxito radica en la personalización. Tot-em es único para cada persona, pues les da la oportunidad de crear sus propios objetos con el sonido que más les identifica. Además, son piezas duraderas y sólidas que se convierten en un símbolo totalmente personal.

Los regalos tradicionales no son únicos, o por lo menos no lo son por un precio como el de Tot-em. Sin embargo, cada onda es única, cada tot-em es exclusivo. Además, Tot-em es mucho más que un regalo, es una forma de comunicación. Cuando llevas un tot-em estás llevando innovación, estás llevando creación.





¿Cómo de importantes han sido y son las redes sociales para Tot-em? ¿Habéis hecho algún tipo de campaña publicitaria tradicional (prensa, tv, radio, marketing directo) o funcionáis más a través del boca a boca?

Para nosotros son muy importante las Redes Sociales porque se trata de un proyecto emprendedor de lo más innovador que utiliza el ecommerce como único canal de venta y las redes como escaparate.

No nos hemos planteado hacer campañas publicitarias tradicionales, pues desde el principio queríamos ser 100% digitales.

Empezasteis haciendo Tot-ems de madera en forma de collares y ahora estáis ampliando con nuevos materiales y productos. ¿Cuáles son los siguientes pasos?

Efectivamente, ya comercializamos figuras en 3D en madera (Wood), metacrilato (Colors), y acero (Steel) cada uno de ellos con diferentes formatos, como pulseras o esculturas de decoración. Y, ahora hemos lanzado una nueva línea en plata (Silver) con pulsera charm y collar.

¿Cómo es el perfil de persona que compra un Tot-em?

Tenemos usuarios que oscilan entre los 18 y 34 años de edad. Por lo que tenemos un público muy variado.

¿Qué tipo de mensajes son los que más se graban? Risas, música, mensajes de amor, de amistad…

Nuestros clientes suelen elegir muchas declaraciones de amor y muchas frases que no entendemos porque son cosas que se dicen entre amigos. También desde futuras madres que graban el latido de su bebé, los ladridos de la mascota, la voz del abuelo e incluso pedidas de matrimonio. A veces frases inspiradoras para uno mismo.

¿Cómo surgió la idea de fundar Tot-em? ¿A qué os dedicabais antes de embarcaros en esta aventura?

La idea surgió de cañas. La filosofía de Tot-em parte de una reflexión que compartimos: «Whatsapp está muy bien, pero no puede llevarte de cañas con tu amigo o cenar con tu chica». Por eso optamos por hacer algo tangible, que pudieras tocar cuando echaras de menos a una persona o estés a punto de hacer algo importante para ti. En Tot-em creemos que la comunicación en whatsapp puede llegar a ser fría y con tu tot-em sientes cerca a la gente que te quiere y a la que quieras.





Habéis ganado el premio MassChallenge Boston 2017, ¿qué significa para vosotros ganar este tipo de premios de emprendimiento? ¿Le recomendaríais a otros emprendedores que apostasen por las aceleradoras y los premios nacionales e internacionales?

Entre nuestros objetivos para este 2017, se encontraba la expansión internacional y, en concreto, en Estados Unidos. ¡Lo hemos conseguido! Ahora vamos a pasar cinco meses a Boston y somos conscientes que nos deparan momentos de trabajo duro en los que vamos a aprender, seguir creciendo y, por supuesto, disfrutar de esta oportunidad.

Creemos que este tipo de premios son muy importantes para destacar todo nuestra constancia, esfuerzo y trabajo en equipo. Por ejemplo, Tot-em fue la única empresa española elegida entre las 1.500 empresas que se presentaron a nivel internacional en esta edición en el programa MassChallenge Boston 2017. Fue un proceso duro porque había mucha competencia y el nivel era muy alto. Sin embargo, ha merecido la pena para dar a conocer a Tot-em a nivel internacional.

Anteriormente también hemos participado en un programa de emprendimiento y fuimos finalistas de la XII Competición actúaupm, del Programa de Emprendimiento UPM. El premio era de 1.000 euros a las 10 mejores ideas de negocio presentadas entre un total de 350 inscritos.

Y acabamos de recibir el Premio El Mundo Zen Adecco, en la categoría de “Mejor Proyecto Emprendedor”. Esta categoría reconoce a las startups que generan un bien para los trabajadores y la sociedad en general.

Por ello, recomendamos a todas las startups que si confían en su proyecto no duden en apostar y en presentarse a diferentes premios, tanto a nivel nacional como internacional. Si nosotros hemos recibido estos galardones, ¿por qué no otros? El que no arriesga no gana.