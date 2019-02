Préstamos rápidos, una solución para la falta de liquidez

Contenido patrocinado

Hoy en día, sea cual sea el ámbito, buscamos la rapidez, agilizar cualquier proceso de compra o de gestión al que necesitemos recurrir. Las largas colas de gente esperando o los interminables papeleos son conceptos cada vez más desterrados de la mentalidad colectiva gracias a los avances de Internet y de las facilidades que ésta nos ofrece. Y el sector financiero, por supuesto, no ha sido ajeno a estos cambios. Por eso, actualmente, muchas personas que necesitan acceder a un sistema de financiación de una forma sencilla y rápida recurren a los préstamos rápidos online, una modalidad con un número de adeptos cada vez más elevado. Y, además de la mencionada brevedad de los procesos, en muchas ocasiones, las entidades emisoras de este tipo de préstamos nos ofrecen unas condiciones mejores que las que nos ponen sobre la mesa nuestros propios bancos. Tanto en lo referente a los tipos de interés como si hablamos de los numerosos productos vinculados al original que a veces nos obligan a contratar.

Ante la urgencia, préstamos rápidos Otra de las diferencias entre los préstamos rápidos y los convencionales es que, generalmente, cuando se trata de cantidades no muy elevadas, nuestros bancos ni siquiera quieren facilitárnoslas. Independientemente de las condiciones o las vinculaciones, son operaciones con las que no les interesa trabajar, puesto que no ven una mínima rentabilidad económica en ellas.

Y si a esto le unimos que los prestamistas online suelen poner a nuestra disposición ese dinero que tanto necesitamos en unas cuantas horas o pocos días, podremos entender la causa de que los préstamos rápidos en España estén experimentando un auge cada vez mayor.

El primer motivo de esta reducción de los plazos es que las entidades tradicionales suelen exigirnos una serie de numerosos y complejos requisitos, hecho que, aún cumpliéndolos, provoca que se dilate la llegada de los fondos simplemente por el papeleo y las múltiples gestiones que conllevan. Opuestamente, los préstamos rápidos no exigen una larga lista de requerimientos rebuscados, sino más bien todo lo contrario. Como es lógico, uno tiene que ser mayor de edad y residir en España, además de disponer de DNI. Por otro lado, se debe disponer de una cuenta bancaria online para transferir los fondos prestados, debido al propio carácter de este tipo de gestiones. Y, por último, después de aportar los datos de contacto, se debe acreditar una solvencia económica.

Solvencia económica VS Trayectoria profesional En lo que rodea a la contraposición de estos dos conceptos radica también una de las grandes diferencias entre los préstamos online y aquellos con los que trabaja la banca tradicional. Y es que, mientras esta última nos exige que aportemos pruebas que demuestren una trayectoria profesional constante (una experiencia contrastada en el pasado y unas amplias expectativas de futuro), en el caso de los préstamos rápidos online tan sólo debemos aportar las pruebas de que nuestra situación actual es de solvencia. Es decir, que recibimos algún tipo de ingreso recurrente, ya hablemos de una pensión, una prestación por desempleo o cualquier otro tipo de subvención. Esto hace que para algunos, más que una opción, recurrir a los préstamos online sea su única solución, la única ayuda que le tiende la mano.

Dónde solicitar un préstamo rápido Como en todos los ámbitos y sectores, existe aquel que opera bajo unas firmes bases de profesionalidad y ética y aquel que no tanto. Por eso se antoja imprescindible optar por entidades crediticias sólidas y poseedoras de una exitosa trayectoria dentro del mercado español.

Precisamente por este tema, es importante seleccionar entidades crediticias sólidas y poseedoras de una exitosa trayectoria dentro del mercado español, que expliquen al detalle los pasos a seguir, las condiciones, los plazos de devolución... En definitiva, toda aquella información relevante derivada de la contratación de cada una de las opciones.



¿Puedo obtener un préstamo rápido si estoy en el fichero de Asnef? La mayoría de la gente piensa que el hecho de que sus datos se encuentren en el fichero de Asnef o en cualquier otro registro de morosos supone de por sí un impedimento definitivo a la hora de solicitar financiación. Sin embargo, esto no es así del todo.

Existen entidades de crédito que, siempre que el importe a deber se encuentre dentro de una rango preestablecido y que dicha deuda no se haya contraído con un banco o una entidad financiera, no ponen impedimentos al respecto. En ocasiones, estos prestamistas con Asnef son flexibles con esas cifras de deudas contempladas en un principio. Sus departamentos de riesgos realizan un análisis de cada caso evaluando los ingresos percibidos, el importe de la deuda y la situación económica actual, llegando a hacer excepciones si las circunstancias lo permiten.