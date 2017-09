Prepararse para el futuro

El mercado laboral de hoy es muy competitivo. Hay que estar bien preparados para salir al mundo de los negocios. Desde la crisis, se han perdido muchos puestos de trabajo y eso ha obligado a muchos jóvenes a seguir estudiando porque no tienen ninguna salida laboral.

Prepararse es necesario para poder tener éxito. La manera como se hacen las cosas han cambiado mucho debido a la llegada de Internet. La gente ha modificado su manera de comunicarse entre ellos y también la relación de los clientes con las empresas. La manera cómo se manda y recibe información también es diferente. Estudiar un curso como el Master en Dirección de Marketing de EAEes la mejor manera de desarrollar esas actitudes necesarias para el mundo empresarial al que tendrán que enfrentarse cuando terminen sus estudios.





Desarrollar una idea

Muchas personas se han lanzado al autoempleo. Quizá llevaban algún tiempo dándole vueltas a una idea y poco a poco la han ido desarrollando. Hay que decir que ésta no es una tarea fácil, el mercado está saturado, es muy difícil encontrar un nicho de mercado en el que no se hayan desarrollado ya diferentes estrategias para captar clientes. Ser diferentes y frescos se convierte en una tarea muy difícil. Pero cuando se tiene una idea que puede resultar revolucionaria, antes que nada, lo mejor es registrarla. Es importante hacerlo para que, el día de mañana, nadie pueda usar tu marca para su propio beneficio. Empresas como iGERENTpueden aconsejarte y asesorarte para que puedas tener tu imagen de marca bien protegida.

Tener en cuenta los siguientes consejos puede ser clave para desarrollar una buen imagen de marca. Primero, el nombre del negocio es importante. Debe ser algo que a la gente le sea fácil de recordar, si es corto mucho mejor. Ese nombre debe ir asociado a pensamientos positivos. La gente debe recordarlo y pensar “ahí quiero comprar porque me hace sentir bien”. Esto nos lleva a otro punto clave, el trato con el cliente, si tienes un buen nombre pero el trato deja mucho que desear no se consigue nada. Los clientes deben sentirse queridos así que, no hay que dejar de mantener la comunicación. Aquí entra el tema de las redes sociales. Si la empresa está en Internet debe tener presencia en redes sociales, la gente se comunica a través de ellas. Gracias a este sistema se pueden tener la red de comunicación abierta. Importante, siempre que un cliente haga preguntas o tenga alguna sugerencia, hay que contestar, con respeto.





Tener página web es imprescindible

Vivimos en una era tecnológica y si se quiere tener presencia es necesaria una página web. Todo el mundo consulta Internet antes de ir a la calle a mirar tiendas y negocios. Muchos compran a través de la red. Un negocio que no tienen página web no tendrá mucha visibilidad, sobre todo si es nuevo. Es hora de contratar un VPSal que subir la página. Diseñar una página web ya está al alcance de todo el mundo. Hay cursos que se pueden realizar y también programas con los que, de manera fácil, se pueden crear. Ofrecen plantillas sencillas de usar con las que empezar.

Una vez que se han seguido todos los pasos, hay que publicitarse y para ello pueden servir rollup baratos, son carteles desplegables que pueden estar impreso en digital y que se enrolla y desenrolla muy fácilmente, así se puede transportar a cualquier sitio. Es una buena manera de darse a conocer.