MindGeek, la multinacional del porno que se hace pasar por empresa tecnológica (I)

En la página corporativa de MindGeek no hay una sola referencia al porno. Dicen que se dedican a la creación de “tecnologías exclusivas” y “soluciones informáticas”, y ofrecen servicios que van desde la optimización para los motores de búsqueda (SEO) hasta el alojamiento de páginas web (hosting).

En realidad, MindGeek (literalmente, “mente de genio” o “mente friki”) es una enorme multinacional de la pornografía en Internet. Son los dueños, según reconoce a Teinteresa.es Catherine Dunn, vicepresidenta de Comunicaciones Globales de MindGeek, de las páginas de vídeo en streaming “Pornhub,Youporn, RedTube y Tube8” y de las productoras de películas para adultos “Brazzers, Reality Kings, Mofos, Digital Playground, Twistys, Babes, Men, Sean Cody, Bromo y Reality Dudes”.

Es una corporación canadiense con sede fiscal en Luxemburgo. Tiene oficinas en diez países. Aseguran tener 1.100 empleados en todo el mundo.

Y sirven porno a mansalva. Cada día, reciben en su “red de propiedades web” la visita de 115 millones de personas. Su sitio más popular, www.Pornhub.com , está en el lugar 22 de los más visitados de todo el mundo: 30.000 páginas cada minuto y 1.300 millones al mes, según www.similarweb.com. La duración media de estas visitas es, por cierto, de diez minutos. Por comparación, el diario más leído en inglés, The New York Times, tiene 340 millones de lecturas y ocupa el lugar 143 en el ranking. La media de permanencia es de tres minutos.





Fuente: similarweb.com Elaboración: Teinteresa.es





Negocio basado en anuncios

¿Por qué se ocultan? ¿Por qué no reconocen en su sitio web que son productores y distribuidores de pornografía? Es como si Inditex ocultara en su web que es el dueño de Zara y afirmara que se dedica a los servicios de estética.

La compañía contesta con evasivas. “Somos una empresa que ha invertido mucho en construir una personalidad corporativa y en las capacidades necesarias para desarrollar las tecnologías de nuestros sitios web. Preferimos que el éxito de nuestros sitios web hable por sí mismo”.

“Lo hacen para ahorrarse comisiones de los bancos en los pagos con tarjeta de crédito”, opina para Teinteresa.esKelli Roberts, editora del periódico de noticias sobre la industria NaughtyNews.Network. “Las empresas emisoras [Visa o Mastercard, por ejemplo] cobran tarifas mucho más altas a empresas de pornografía que a tecnológicas, porque las primeras están consideradas de alto riesgo”.





Reclutando

Todo en la presencia web de MindGeek apunta a que quieren mantener una fachada de empresa tecnológica y esconder el negocio más polémico.

El vídeo corporativo muestra a jóvenes empleados de sus oficinas (no las actrices o actores, sino los desarrolladores de software, los financieros o los que controlan que no haya menores en los vídeos) saludando en varios idiomas. “¿Qué es especial de trabajar aquí? Me encanta la atmósfera”, “A mí la diversidad de la gente”, “para mí es como estar en casa”, dicen los jóvenes ante la cámara.

Están contratando. En su perfil de “empresa de Internet” en LinkedIn se ofrecen puestos de editores de vídeo y de escritores de guion, para su sede en Montreal. En su propia página web, ofrecen trabajo a analistas de Datos, también para Montreal, jefes de Recursos Humanos para Nicosia (Chipre), jefes de arte en Bucarest (Rumanía) o jefe de ventas en Londres.





¿Cuánto ingresan?

Su negocio tiene una doble vertiente. Por un lado, cobran a los usuarios que lo desean por un acceso ‘premium’: vídeos con mayor calidad o sin límite de tiempo, a cambio de una tarifa plana. Por otro, copian el esquema de Youtube: un catálogo de decenas de miles de vídeos gratis. En vez de cobrar por verlos, cobran a los anunciantes por anunciarse.

¿Cuánto ganan? “No hacemos pública información financiera”, aseguran. Dicen que publican en sus páginas más de 3.000 millones de anuncios al mes. Esta cifra sirve para hacer una primera aproximación a sus ingresos. En internet, el precio de los anuncios se calcula en coste por mil impresiones (CPM). El CPM medio en internet está en los 2,5 euros, aunque en sitios de “malos vecindarios” los anunciantes son muchos menos y los precios más bajos. Asumiendo una horquilla de entre 0,1 y 1 euro CPM, se podrían estimar los ingresos de esta empresa entre los 300 y los 3.000 millones de euros solo en anuncios.





Sede en un paraíso fiscal

“Desde su creación (cuando se llamaban Mansef) han estado involucrados en el lavado de dinero”, afirma a este periódico Mike South, ex actor porno y dueño del diario digital sobre la industria www.MikeSouth.com. “A la vista de su estructura corporativa y de sus empresas pantalla, es bastante fácil ver que su principal negocio sigue siendo mover grandes cantidades de dinero de país a país”.

Los orígenes de la empresa están envueltos en la sospecha fiscal. MindGeek es una corporación surgida de otra fundada hace 13 años, Mansef. La crearon Stephane Manos y Ouissam Youssef.

En 2009, el Gobierno canadiense se incautó de cuentas bancarias por valor de seis millones de euros pertenecientes a Mansef.

La empresa fue comprada después por el empresario alemán Fabian Thylmann. Thylmann sería condenado en 2015 en Alemania por evasión fiscal.

En 2011 llegó el gran salto corporativo de la empresa, tras obtener un préstamo de 362 millones de dólares de la firma de Wall Street Colbeck Capital, según el The National Post canadiense.

En 2013, el actual Consejero Delegado Feras Antoon compró su parte a Thylmann y renombró la empresa a MindGeek.

Ahora operan desde Montreal, donde se produce el grueso de las contrataciones de personal. Pero tienen su sede central en Luxemburgo, considerado hasta 2015 como un paraíso fiscal.

¿Pagan impuestos? “En España Pagamos IVA”, responde la empresa. “Pagarlo no es opcional. Como tenemos nuestros cuarteles generales en Luxemburgo, MindGeek paga el IVA incluido en la cantidad fija que se paga por suscribirse a nuestros sitios de internet premium”.

