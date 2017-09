Másters y otros aprendizajes para afrontar con éxito la vida laboral

CONTENIDO PATROCINADO

El camino que va de la teoría a la praxis lo andan los másteres dirigidos para que los alumnos con un título reluciente bajo el brazo puedan dar el paso hacia el mundo laboral con toda la seguridad.

Los licenciados en Medicina tienen que pasar el Mir y verse con casos prácticos en los que ejercer la teoría acumulada y los licenciados en Derecho deberán cursar un máster para superar con éxito la Prueba de Capacitación Laboral con la que se consigue ser colegiado en Derecho. Con este objetivo, el master abogacía en Madrid consta de casi ochocientas horas de casos prácticos y refuerza las habilidades para que los nuevos juristas puedan usar adecuadamente el lenguaje de su profesión y encontrar aquél que les permita ser ellos mismos y diferenciarse del resto de sus compañeros.

Una metodología basada en la implicación como método de enseñanza

La dialéctica jurídica no es fácil de usar y hacerlo con precisión y además contar con precisión y naturalidad para traspasar la información jurídica a los clientes es esencial para los abogados que deberán desarrollar criterios y modos para tratar de conciliar y negociar.

Las competencias y valores en las que se deben formar todos los juristas como que su sentido de Justicia debe de trascender la propia actuación en los casos de defensa y subrayar los criterios ontológicos y éticos se dan en este máster de abogacía que da las herramientas para un buen ejercicio de la profesión.

La metodología como método de enseñanza que usa el profesorado del máster de abogacía en Madrid, hace que los alumnos puedan vivenciar de un modo directo cada uno de los casos que deberán resolver. Enseñar desde la implicación es la forma con que estos profesionales de la enseñanza y del Derecho, educan a los alumnos que en breve deberán de ser protagonistas activos par encarar con éxito su vida laboral.

Leer en inglés: seleccionar un buen libro para aprender el idioma

Aprender mientras se descubre es lo que propugna la metodología y leer es un método muy efectivo para que los estudiantes de inglés, refuercen los conocimientos del idioma al entrar de lleno en historias que les gusten, leyéndolas en el idioma que están estudiando.

Leer en inglés no es solo un modo de aprender idiomas si no también de tener la ocasión de releer a los autores que más nos gustan en su idioma original, porque por muy buenas que sean las traducciones de los Libros en ingles, en ellas siempre se dejan escapar giros y segundas lecturas que surgen de la interpretación propia del lenguaje en que las obras fueron escritas.

Libros o audiolibros: Opta por una lectura que se adapte a tu nivel de comprensión

Claro que hay que seleccionar bien el libro dependiendo de cual sea el grado de inglés de cada cual. Optar por una obra de Shakespeare no es lo más recomendable pero puede serlo leer una obra suya como Romeo y Julieta de la que se conoce la acción y el desenlace. Los clásicos no son siempre los autores que más apetece leer y para satisfacer a los que quieren leer inglés para aprender, hay libros bien amenos que además cuentan con un vocabulario para no tener que ir al buscador cada vez que se duda sobre el significado de alguna palabra.

Los audiolibros también son ideales para estos casos, pero antes de decidirse por uno hay que realizar un test y saber cual es el nivel de inglés con el que contamos y ajustarnos a él.

Miles de historias nos esperan para hacernos pasar un buen rato mientras adelantamos leyendo en el idioma inglés, la asignatura pendiente de los españoles, que parece que no somos el pueblo con más habilidad para el aprendizaje de idiomas. Y que los profesionales de todos los ámbitos, incluidos los juristas, precisan conocerlo a fondo.