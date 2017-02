El actual gobernador, Luis María Linde, está demandado por ocultar información

El actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha sido demandado por presunta ocultación de información en el caso Bankia. 15MPaRato considera que Linde debe sentarse en el banquillo por no haber entregado en un primer momento correos de los inspectores de Banco de España que habían advertido de que la entidad no era viable, y ello mucho antes de que fuera rescatada con dinero público.

“Hay indicios de que omitió cuatro correos de un inspector en los que se advertía contra la salida a bolsa”, explica a Teinteresa.es Simona Levi, portavoz de 15MPaRato, una de las dos acusaciones fuertes en el Caso Bankia junto Confederación Intersindical de Crédito, liderada por el ex diputado de UPyD Andrés Herzog.

En uno de los e-mail, del año 2011, el inspector José Antonio Casaus escribía: “Yendo al fondo del asunto, tengo claro que no es viable a medio plazo una estructura como la del BFA […] Otra cosa es que los políticos que gestionan Bankia no quieran explorar esta vía para no perder sus poltronas ni herramientas de financiación”.

En otra de las misivas electrónicas, tampoco presentada por la entidad dirigida por Linde en primera instancia, se leía: “Dije que no lo diría más...¿o sí? Pero lo digo: este grupo NO ES VIABLE sin un cambio de control que posibilite una drástica reducción de los costes de financiación”.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que lleva la instrucción del caso, pidió el pasado verano que se aportaran como pruebas los correos electrónicos de los inspectores del Banco de España relativos a la salida a bolsa de la entidad. El organismo dirigido por Luis María Linde dejó estos correos fuera en un primer momento.

“Entre la documentación aportada no figuraban cuatro correos electrónicos que sin ningún género de dudas se encontraban incluidos en el requerimiento realizado por el juzgado, y que fueron aportados solo a partir de un segundo requerimiento expreso, el 3 de octubre de 2016, al detectarse que los mismos no se encontraban entre los efectivamente remitidos”, se lee en la demanda.





Prevaricación y falsedad para MAFO

15MPaRato también acusa a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el Gobernador del Banco de España, de haber colaborado en el fraude que, consideran, supuso la salida a bolsa de Bankia.

Hay “indicios inequívocos de delitos” como la “prevaricación administrativa”; “falso testimonio”, por la omisión de la información; incumplimiento de las funciones legales pese a disponer de elementos suficientes para ello; e influencia por funcionario o autoridad.

El pasado 28 de noviembre, el juez Andreu rechazó citar como investigados a la cúpula de Banco de España en relación al caso de Bankia, pero no excluyó responsabilidad penal por la presunta ocultación de los correos. “Fue entonces cuando decidimos presentar otra demanda contra ellos”, asegura Levi. Querían saber “quién decidió omitir el importante y reiterado análisis del Sr. Casaus”.

También incluyen en la demanda a la cúpula del Banco de España, que aún está por resolver, al jefe de inspectores de Banco de España, Pedro Comín Rodríguez, y a Julio Durán Hernández, como jefe director general de Regulación y Estabilidad Financiera del banco, y Mariano Herrera García-Canturri, en su calidad de Director General de Supervisión del Banco de España en dicha fecha.