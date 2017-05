Gamelearn: Deja que Séneca enseñe a tus empleados a gestionar el tiempo

“En el siglo I, Lucio Anneo Séneca dejó un formidable legado para la humanidad. Este filósofo español, nacido en Córdoba, descubrió el secreto del éxito, la riqueza y la felicidad: ‘Nos robamos a nosotros mismos tiempo, y dejamos que otros lo hagan, y eso es así porque no entendemos que nuestro tiempo es nuestra vida’”. Así arranca la presentación del videojuego online Triskelion, producido por la compañía española Gamelearn. En él se forma a los jugadores, empleados de medianas y grandes empresas, a gestionar el tiempo.

Gamelearn es una empresa creada por el empresario español Ibrahim Jabary junto a Eduardo Monfort y Mai Apraiz.

Jabary, de 43 años, recibe a Teinteresa.es en sus oficinas de Pozuelo (Madrid). Es un espacio diáfano con ‘toque Google’: mesa de ping pong, pufs de colores y paneles con fotos de los empleados que no pasarían el corte de ninguna multinacional seria: hombres 'travestidos' con peluca o mujeres sacando la lengua. Cada mes entra gente nueva, nos dicen, y ese panel con nombre y foto de impacto es la mejor manera de que la gente se conozca.

Allí trabajan más de 100 personas de todos los países (franceses, alemanes, marroquíes) para desarrollar, programar y vender a empresas de todo el mundo videojuegos en los que se aprenden tácticas corporativas: capacidad de negociación metiéndose en la piel de un mercader veneciano, en el llamado Merchants; liderazgo para sacar de una isla desierta a los supervivientes de un avión estrellado (Pacific); o los intríngulis de la atención al cliente en el futuro (2100).





Un CEO en patinete

Una de las habitaciones de Gamelearn es un estudio de televisión con cámaras en el techo y un ‘croma’ verde. Allí se crean los personajes (Leonardo da Vinci, Maquiavelo) que forman a los empleados de más de 1.000 clientes corporativos (Burguer King, Adidas, Adif, Almirall, BBVA o Google, entre otros muchos). Las empresas compran “asientos”, cuentas de usuario online para cada uno de los participantes. Dicen que ya han jugado más de 100.000 alumnos, que tienen beneficios y que sus ingresos para este año van a rondar los seis millones de euros.





Jabary, el Consejero Delegado ejecutivo (CEO), se mueve por el espacio diáfano de la oficina en patinete. Tiene prisa por llevarse el café a su asiento, aunque parece que paciencia para lanzar una compañía que depende mucho de la inversión y el medio y largo plazo.

Lleva, de hecho, una década tratando de hacer grande lo que comenzó como una consultoría de formación corporativa. Él y sus socios decidieron entonces que su negocio (contratar y preparar a profesores y atender a las peticiones educativas de sus clientes) no era “escalable”. El factor humano costaba mucho. Se puede gastar un dineral preparando a un tutor y que éste se vaya al poco tiempo. Además, no es exportable: No puedes vender tu producto en Berlín o Singapur.

La solución era digitalizarlo, llevarlo al mundo de la realidad virtual. “Yo mismo era un descreído de la e-formación”, nos confiesa. “Y tenía razón. No se puede aprender respondiendo preguntas tipo test”. La solución era ‘gamificar’ la formación. Hacerla entretenida y apetitosa.

Pero eso requería de inversión y paciencia. No se podía emprender ese camino en patinete.

Silicon Valley, ‘turismo startapero’

Empezaron a buscar dinero para su proyecto donde todos los emprendedores: en sus bolsillos y en los de su círculo más cercano, las llamadas tres F’s: Family, Fool & Friends (amigos, familia y locos).

Tres años después, trataron de buscar algo de capital riesgo. Imposible. “En España no hay capital riesgo; los inversores no quieren riesgo. Olvídate de ir con una idea, o incluso con un prototipo, y que te den dinero; primero tienes que demostrar que vendes”.

Se fueron a Silicon Valley, pensando que con un despacho y un ordenador les lloverían las ofertas. Tampoco. “Aquello es un poco trampa, ‘turismo startapero’. Si no tienes sede allí y has estudiado en Stanford, ni te reciben”, dice Jabary.

Lo que sí tienen es un sentido empresarial de la vida que aquí no es tal. “Recuerdo estar en San Francisco esperando el tren, y escuchar a una pareja de jubilados a mi lado hablando de su negocio: estrategias y demás” rememora. “Si te encuentras a alguien por la calle y sabe que eres inversor, enseguida te dicen que tienen a alguien que busca dinero. Es una cosa exagerada, que roza un poco la obsesión”.

Se volvieron a los cuatro meses. Aprendieron la lección y superaron el bache.

Ahora, unos años después, siguen necesitando inversión, ahora para dar el siguiente salto. Lo llaman ‘growth capital’, capital de crecimiento. Lo van a intentar esta vez en Europa. En eso andan.