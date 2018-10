Las promesas de Miguel Ruiz, experto en desarrollo profesional: éxito, liderazgo y dinero

El camino hacia el éxito es una senda atestada de obtáculos, donde la ambición y la frustración se disputan la victoria. Emprender el recorrido requiere de inconformismo, vocación y valentía para afrontar las dificultades que se intuyen tras la zona de confort. Y en el trayecto, lejos de moverte por inercia, es indispensable hacer de la inversión del tiempo y las ganas de superación un combustible inagotable.













Miguel Ruiz Gil es formador y experto en liderazgo, y gracias a su libro ‘El Cómo del Éxito’ ha ayudado a miles de personas a comenzar su andadura. En teinteresa.es hemos podido hablar con él y de sus palabras se desprenden mucho más que claves.





¿Todos podemos alcanzar el éxito profesional? ¿Todos podemos ser ‘líderes’?

Claro, la realidad es que todos podemos alcanzar nuestro éxito y máximo potencial. La clave está en hacer ese proceso y encontrar eso que nos hace únicos.

¿Cuál es la ‘fórmula secreta’?

Para ello es imprescindible conocer dónde está tu misión profesional. Es muy importante hacer mucho hincapié en este aspecto. En el momento en el que tú te estás dedicando a ese trabajo o a ese proyecto donde están tus talentos, tu pasión y tus dones y, sobre todo, tienes un gran porqué para realizarlo porque es tu propósito de vida, es cuando realmente estás alcanzando el éxito.

Ahí es donde vas a estar sirviendo a los demás con lo que mejor se te da. Vas a aportar al mundo lo mejor que tienes, recibiendo a cambio la máxima abundancia y felicidad. Te sientes realizado porque lo contrario es sentir que tu vida es una monotonía y no tienes que hacer nada en este mundo. Hay que huir de ese sentimiento que es el principal problema de la sociedad.

En definitiva, descubrir qué te hace feliz y donde están tus cualidades para servir a los demás.

¿Tener éxito es sinónimo de tener dinero?

Sí, son sinónimos. Cuando tú estás sirviendo a los demás con lo que mejor se te da, todo eso se devuelve a uno mismo de la mejor manera. Y parte de eso que retorna es el dinero.

Es más, hay un paso más allá. Una pista definitiva de que estás cumpliendo con tu misión y has encontrado tu propósito profesional es el dinero. De lo contrario, sí es verdad que muchas personas hacen lo que aman, pero únicamente lo hacen por ego, sin un propósito propio de hacer lo que te llena de verdad e identificar dónde están los problemas del resto para lanzarte a solucionarlo con tus talentos. Este es un trabajador o un emprendedor de éxito.





¿Cómo se inicia una persona sin grandes recursos económicos en el camino hacia el éxito?

Identificando dónde está tu pasión y encontrando qué te hace vibrar para desplegar sobre ello tus dones, tus roles y trabajar sobre ese mundo. Eso lo puedes hacer sin recursos económicos.

Por ejemplo, si a ti te gusta el fitness y te gusta hacer que las personas se sientan a gusto con su cuerpo, tú puedes empezar hacerlo como monitor de gimnasio, estudiando y pidiendo trabajo. Todo este proceso no requiere de ningún tipo de recursos económicos. No, obstante, si esa es tu pasión, te aseguro que vas a escalar muy fácilmente y en unos años serás el número 1 del sector.





¿Ser exitoso pasa en primer término por ‘ser tu propio jefe’?

Debes identificar cuál es tu misión. Hay personas que sí han nacido para ser emprendedores y otras que su éxito está en trabajar para una empresa. Es más, hay personas que nacen para ser ‘artistas’, es decir para tener una marca personal, otras para tener un gran negocio y otras para ser un gran directivo sin un propio negocio.

En definitiva, el éxito pasa por saber cómo puedes ayudar tú al mundo de la mejor manera.

¿Cómo saber cuáles son tus ‘talentos profesionales’? ¿Cómo saber qué te hace ‘único’?

Lo primero es borrar todos los condicionamientos que tenemos. A la mayoría de nosotros nos han condicionado desde muy pequeños para que hagamos cierta cosa que con normalidad es algo diferente a donde de verdad están nuestros talentos.

Además, debes saber qué haces bien de manera innata. Qué se te da bien desde pequeño. Es difícil, en ocasiones, verlo por los condicionantes, por lo que la pregunta que debes hacerte es en qué sería muy bueno si me formara y tuviera algo de experiencia.

Mi pasión es el desarrollo personal y la psicología; y mis talentos están en investigar el comportamiento humano. Pero a mí me condicionaron para ser algo totalmente diferente y me acercaron el pensamiento de obligación de tener un empleo seguro en el mundo de la agricultura, porque es el sector donde está mi padre. Si yo hubiera seguido con este condicionamiento, me habría sido imposible saber dónde están mis talentos.









¿Un líder nace o se hace?

Un líder puede nacer o hacerse. Existen casos en ambos sentidos. Hay gente que desde pequeño tiene muy clara su misión y se ve muy claramente dónde están sus talentos como.

Pero hay otras personas que se tienen que hacer. Es decir, personas que tienen una vida más complicada y se equivocan varias veces, pero que poco a poco acaban viendo los talentos que siempre estuvieron ahí.

Hay personas que han nacido para ser artistas como Cristiano Ronaldo, otras para tener un gran negocio como Jeff Bezos y otras para ser un directivo como Pablo Isla. Estos tres casos tienen éxito pero hacen diferentes cosas. Ya sea de manera natural o descubriéndolo más tarde, el éxito es inevitable.

Eso es lo que yo intento. Gracias a mi programa ‘Descifra tu misión’ puedes descubrir en días lo que no has podido descubrir de manera innata como estas personas.

¿Cuál es la línea que separa una ambición sana de una tóxica?

La salud y la familia. Es decir, por supuesto tienes que obsesionarte con eso que amas hacer para conseguir el éxito, pero en el momento que pones en juego tu salud o a tu familia la dejas de lado ese es el punto en el que algo comienza a ser tóxico.





Una vez alcanzas el éxito ¿qué hay después?

Tu siguiente nivel. El éxito es siempre estar progresando y buscando formas de servir al mundo, de expresarte y alcanzar tu máximo potencial. No es un juego con casilla de finalización y nunca termina porque siempre hay un siguiente nivel y una forma en la que puedes usar más tus pasiones.